МВД получило от президента

Борьба с IT-преступностью, экстремизмом, коррупцией, хищениями при исполнении гособоронзаказа, а также миграционные вопросы — такие основные направления работы органов внутренних дел на ближайшее время назвал президент Владимир Путин на расширенной годовой коллегии МВД. В свою очередь, министр внутренних дел Владимир Колокольцев заверил, что в целом его ведомство фиксирует «оздоровление криминальной обстановки» в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин рассказал Владимиру Колокольцеву, чего ждет от МВД в наступившем году

Фото: Артем Геодакян / ТАСС Владимир Путин рассказал Владимиру Колокольцеву, чего ждет от МВД в наступившем году

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Итоговая годовая расширенная коллегия МВД проходила на фоне острых кадровых проблем в органах внутренних дел, и было интересно, на каких именно задачах Владимир Путин в этих условиях предложит сосредоточиться полицейскому ведомству в наступившем году.

Весьма серьезной угрозой Владимир Путин назвал преступления, совершаемые с использованием информационных технологий.

«В прошлом году, к сожалению, их число выросло, а ущерб превысил 200 млрд руб.,— отметил он.— Обращаю внимание, что раскрываемость таких преступлений, к сожалению, тоже снизилась и составила порядка 23%».

Также президент в очередной раз затронул миграционный вопрос. «Приоритет здесь — безопасность общества и граждан, сбережение нашей культурной идентичности,— сказал он.— Кроме того, как мы и договаривались, МВД совместно с другими профильными службами нужно изучить возможность отказа от бумажной миграционной карты и перехода к электронной авторизации выходцев из зарубежья».

О кадровых проблемах в МВД президент тоже сказал. «Знаю, что в системе МВД, особенно в первичном звене, растет некомплект личного состава… Прошу правительство совместно с МВД подготовить конкретные предложения по всем этим проблемам и внести их на рассмотрение»,— предложил президент.

В свою очередь, глава МВД генерал полиции РФ Владимир Колокольцев заверил, что в целом его ведомство отмечает «оздоровление криминальной обстановки, повышение уровня защищенности граждан».

По поданным министерства, за год число убийств в стране уменьшилось на 10%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 8%, разбоев — на 16%, грабежей — на 20%, угонов — на 13%. При этом раскрываемость таких преступлений осталась на высоком уровне: по первым четырем видам она близка к 100%, а во многих регионах убийства раскрываются все.

На 70% возросло число раскрытых преступлений в оборонно-промышленном комплексе, сказал министр Колокольцев, на 10% больше задокументировано фактов взяточничества. «В целях возмещения ущерба наложен арест на имущество стоимостью порядка 50 млрд руб.»,— дополнил глава МВД.

Работа полиции в миграционной сфере, сообщил министр, привела к снижению числа преступлений, совершенных иностранцами, в том числе убийств, краж, разбоев и грабежей.

Сейчас в России, по данным ведомства, находится около 700 тыс. человек без оформленных должным образом документов. «До 30 апреля им предоставлена возможность урегулировать свой статус»,— сообщил Владимир Колокольцев.

Отдельно министр остановился на работе полицейских в граничащих с Украиной регионах. По его словам, усилены досмотровые мероприятия в Курской, Брянской и Белгородской областях: проверено около 3 млн граждан и почти 2,5 млн транспортных средств, при этом изъято более 180 тыс. боеприпасов, гранат и взрывных устройств.

Касаясь кадровых проблем, Владимир Колокольцев сообщил, что «общее количество вакансий превысило 172 тыс. должностей, в 39 из 96 терорганов не хватает более 20% сотрудников». «В среднем по России за последние пять лет количество выставляемых ежесуточно нарядов сократилось на четверть»,— отметил глава ведомства.

По уже сложившейся традиции на годовых коллегиях МВД после доклада министра еще несколько слов сказал президент. «Все вы хорошо знаете, какие были приняты меры в столице Советского Союза, в Москве, да и вообще во всей стране для обеспечения безопасности в годы Великой Отечественной войны — в тылу для обеспечения безопасности защиты граждан, объектов транспорта, критически важной инфраструктуры… Не говорю о том, что нам нужно применять точно такие же методы работы, как применялись в том числе и органами МВД в 1941 или 1942 году. Этого не нужно делать: ситуация совершенно другая, она этого не требует»,— резюмировал Владимир Путин.

Александр Игорев