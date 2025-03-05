Четыре бойца ВСУ получили по 17 лет за вторжение в Курскую область

2-й Западный окружной суд признал виновными четырех украинских военнослужащих — Ивана Фурлету, Юрия Задорожного, Юрия Сыченко и Юрия Хаюка — в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ) в Курской области. Их приговорили к 17 годам колонии строгого режима каждого, первые 4 года осужденные проведут в тюрьме, сообщила Генпрокуратура России.

Суд установил, что военнослужащие в начале сентября 2024 года в составе колонны вторглись на территорию Кореневского района Курской области. Там они закрепились в районе села Снагость, оборудовав в близлежащих лесопосадках наблюдательно-огневые позиции.

В том же районе фигуранты минировали дороги и участки местности и вели огонь по военнослужащим армии России. Также они обстреливали мирных жителей, запрещали им передвигаться и препятствовали эвакуации гражданских.

Ранее военный суд осудил четырех военнослужащих по делу о вторжении в Курскую область. Одному украинцу дали 16 лет колонии строгого режима, остальные получили по 15 лет. 3 марта к 26 и 22 годам колонии приговорили 2 пилотов ВСУ, которые в апреле 2023 года попытались сбросить авиабомбы на комбинат «Слава» в Брянской области.

Подробнее — в материале «Ъ» «Малая авиация налетела на большие сроки».

Никита Черненко