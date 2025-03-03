Малая авиация налетела на большие сроки

К 22 и 26 годам заключения военный суд в Москве приговорил пилотов малой авиации ВСУ Александра Морозова и Дмитрия Шиманского, признав их виновными в воздушных атаках на территории России и других преступлениях. Попытка защиты добиться признания подсудимых военнопленными результата не дала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пилоты ВСУ Дмитрий Шиманский и Александр Морозов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Пилоты ВСУ Дмитрий Шиманский и Александр Морозов

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Завершающее заседание по уголовному делу Александра Морозова и Дмитрия Шиманского во 2-м Западном окружном военном суде началось с последнего слова подсудимых. Процесс проходил в закрытом режиме, и журналистов в зал не пустили, но адвокаты после окончания слушаний сообщили, что их подзащитные еще раз кратко изложили свою позицию, высказанную ранее в ходе судебного разбирательства.

Фигуранты признавали совершение ими с помощью легкомоторных самолетов действий, враждебных РФ, но отказывались признать себя виновными по ст. 271, 322, 205, 205.4, 222, 222.1 УК РФ (нарушение правил международных полетов и госграницы, теракт, участие в террористическом сообществе, незаконный оборот оружия и взрывных устройств).

Они настаивали, что являются военнослужащими украинской армии (Морозов называл себя полковником ВСУ), на территории России выполняли боевые задания, а не совершали теракты и поэтому к ним должны быть применены положения Женевской конвенции, касающиеся содержания военнопленных и отношения к ним как во время вооруженного конфликта, так и по его окончании. Как пояснила после процесса адвокат Александра Морозова Вера Гончарова, в таком случае после окончания СВО бывшие пилоты могли рассчитывать на обмен.

Как ранее сообщал “Ъ”, о задержании 68-летнего Александра Морозова и 43-летнего Дмитрия Шиманского ФСБ сообщила 6 июня 2023 года. По данным следствия, в начале 2023 года оба вступили в группу малой авиации, сформированную по приказу начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, планировавшего с помощью нового формирования совершать теракты на территории России. По его замыслу, летчики должны были доставлять оружие и взрывчатку агентам ВСУ из числа россиян, а также подвергать бомбежкам выборочные цели на территории РФ.

Особый резонанс это дело получило в связи с тем, что, как сообщалось, Дмитрий Шиманский на допросе сказал, что ему предлагали сбросить на территории России «грязную» бомбу, но он якобы отказался.

Как бы то ни было, в материалах дела такого эпизода нет.

Как установило следствие, в начале апреля 2023 года оба пилота вторглись в воздушное пространство России на легких самолетах А-22 и А-23 и попытались сбросить бомбы на комбинат «Слава» Росрезерва в поселке Лесное Суражского района Брянской области. Однако не имевшие должной квалификации пилоты промахнулись, после чего развернулись и взяли курс на Украину. При этом Морозов, следовавший за ведущим Шиманским, опасаясь, что его обнаружат подразделения российской ПВО, спустился на слишком маленькую высоту, и его А-22 налетел на линию электропередачи и повредил винт. Летчик был вынужден совершить экстренную посадку в поле в 40 км от границы — между селами Киваи и Бутовск в Клинцовском районе Брянской области. Там его и задержали военные и контрразведчики.

На первом допросе пилот заявил, что случайно оказался в России, сбившись с курса, но перестал отпираться после того, как силовики предъявили ему протокол осмотра самолета, где был обнаружен рычаг устройства для сброса бомб, а также спрятанные летчиком автомат, патроны и бронежилет.

Шиманский попал в руки наших правоохранителей примерно через месяц, когда во время очередного полета он совершил посадку на аэродроме сельскохозяйственной авиации в Тульской области. По данным ФСБ, туда он доставил дроны, взрывчатку и оружие, которые должны были быть использованы для нападения на аэродром Северный в Иваново.

В общей сложности Шиманскому инкриминировали десять преступных эпизодов, Морозову — семь. В прениях прокуратура требовала приговорить каждого к 30 годам лишения свободы.

В результате суд признал обоих подсудимых виновными по всем пунктам и приговорил Дмитрия Шиманского к 26 годам лишения свободы, а Александра Морозова — к 22. При этом первые пять лет и четыре года соответственно они должны будут провести в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Дополнительно Шиманского обязали уплатить в счет возмещения причиненного материального ущерба 1 млн 650 тыс. руб., а Морозова — 600 тыс. руб.

Приговор осужденные выслушали спокойно. Адвокаты после заседания заметили, что подзащитные недовольны тем, что «украинское руководство о них забыло» и не предлагает их обменять. Приговор, в соответствии с позицией фигурантов, защитой будет обжалован.

Алексей Соковнин