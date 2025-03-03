Украинских пилотов приговорили к длительным срокам за атаку на объекты в России

2-й Западный окружной военный суд в Москве вынес приговор пилотам ВСУ Дмитрию Шиманскому и Александру Морозову. Им было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям УК РФ, среди которых нарушение правил международных полетов и госграницы, теракт, участие в террористическом сообществе, незаконный оборот оружия и взрывных устройств (ст. 271, 322, 205, 205.4, 222, 222.1 и 226 УК РФ). Прокурор предлагал назначить каждому из подсудимых 30 лет колонии строгого режима. Суд, однако, несколько снизил сроки: Шиманский получил 26 лет лишения свободы, из которых первые 5 лет он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима, Морозову назначено 22 года с отбытием первых 4 лет в тюрьме. Оба также оштрафованы.

По версии следствия, в апреле 2023 года Александр Морозов и Дмитрий Шиманский пересекли российско-украинскую границу на паре легких самолетов А-22 («Летучая лисица»), чтобы сбросить небольшие авиабомбы на нефтеперерабатывающий комбинат «Слава» в Брянской области, однако не смогли выполнить задачу. Александра Морозова задержали недалеко от границы с Украиной — его самолет зацепился за ЛЭП. Дмитрий Шиманский на своем самолете долетел до Тульской области, где приземлился.

Александр Александров