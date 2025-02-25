Четырех украинских военнослужащих осудили за вторжение в Курскую область

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу четырех военнослужащих ВСУ — Юрия Андрейченко, Сергея Горбаченко, Григория Ляшенко и Павла Олексюка — вторгшихся на территорию Курской области. Их признали виновными в совершении группой лиц теракта, повлекшего наступление тяжелых последствий (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Олексюка приговорили к 16 годам колонии строгого режима, остальным фигурантам назначили по 15 лет лишения свободы. Все четверо проведут первые три года заключения в тюрьме, сообщила Главная военная прокуратура.

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Суд установил, что осужденные 8 сентября 2024 года вторглись на территорию Кореневского района Курской области в составе автоколонны ВСУ. В прилегающих к селу Снагость лесопосадках они оборудовали наблюдательно-огневые позиции, а также единую систему разведки, огня и связи.

Военные взяли населенный пункт под вооруженный контроль и вели наблюдение за местностью. При этом преступники воздействовали на органы власти и местного самоуправления для нарушения их работы, препятствовали эвакуации и мирных жителей и запрещали им передвигаться. 13 сентября фигурантов задержали бойцы ВС РФ.

21 февраля суд заочно арестовал командира бригады ВСУ, которая вторглась в Курскую область в августе 2024 года. Отмечалось, что он приказывал наносить ракетные удары и подрывать жилые дома в Суджанском районе. Ранее суд приговорил к пожизненному заключению украинского пулеметчика, расстрелявшего взятых в плен российских военнослужащих.

Никита Черненко