Торговые войны начинаются с пошлин

Несмотря на выступление американского президента в Конгрессе, в Вашингтоне допускают, что Дональд Трамп может ослабить пошлины для Канады и Мексики. Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник, его слова приводит Bloomberg. Ранее Трамп пригрозил зеркально повысить пошлины на канадские товары за то, что страна ввела ответные меры. 4 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава устанавливает 25-процентные тарифы на американскую продукцию. Со вторника аналогичные ставки действуют и на импорт продукции из Мексики. А для китайских товаров сборы увеличены до 20%. Эти страны также заявили, что ответят на развязанную Трампом торговую войну. И как считают собеседники “Ъ FM”, от этого противостояния может выиграть Россия. Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Трамп обещал начать торговые войны с Канадой, Мексикой и Китаем сразу после вступления в должность президента. Формально тарифы были утверждены еще в феврале, но их введение отложили до марта.

Теперь 20-процентным сбором в США облагаются китайские смартфоны, ноутбуки, игровые консоли, умные часы и колонки. Для Мексики и Канады ставки составляют 25%. Формальная причина — страны не предприняли достаточных мер для борьбы с потоками наркотиков. Но на самом деле это прямая попытка ударить по Китаю, говорит кандидат экономических наук, автор канала «Простые числа» Олег Комолов: «Введение пошлин против Канады, а преимущественно против Мексики, — это тарифные меры в первую очередь против Китая, потому что КНР, подвергающийся такой агрессивной протекционистской политике в отношении Соединенных Штатов, использовал Мексику в качестве страны параллельного импорта. И можно обратить внимание, как последние пять-семь лет резко вырос экспорт мексиканских товаров в США, и в значительной степени это китайская продукция.

Китай в этих отношениях более уязвим, зависим и, разумеется, заинтересован в том, чтобы искать новые рынки».

Китай отреагировал сразу. Страна с 10 марта вводит дополнительные пошлины на товары из США. В основном они затронут отрасль сельского хозяйства. Отдельно Пекин ввел экспортные ограничения для 25 американских компаний и подал иск в ВТО против Вашингтона. В свою очередь Мексика собирается задействовать «тарифные и нетарифные меры» для защиты интересов страны. А Канада, помимо введения зеркальных пошлин, еще и вводит надбавки за экспорт электроэнергии в США, разрывает контракты со Starlink и запрещает американским компаниям участвовать в госзакупках.

Россию это противостояние почти не касается, но в случае с Китаем можно попытаться воспользоваться ситуацией, говорит главный стратег инвестиционной компании «Вектор Капитал» Максим Худалов: «С учетом того, что ответные китайские пошлины введены в основном на сельхозтовары, у России действительно есть некоторая опция нарастить свои поставки в КНР. Но это не всегда просто сделать. Логистически наши поставки ориентированы на Запад. Восточный полигон сейчас в силу его безумной перегруженности вряд ли готов пропустить дополнительные объемы сельскохозяйственной продукции. Но опять же с учетом того, что цены на товары начнут расти, это может позволить западными маршрутами направлять логистику в сторону Китая».

Однако сам по себе рост цен на сельхозтовары может стать проблемой для российской экономики, говорят эксперты. Более того, есть вероятность, что торговые войны приведут к падению цен на нефть и газ. В частности, 4 марта стоимость Brent опускалась ниже $70. При этом Дональд Трамп обещал, что в следующем пакете появятся 25-процентные пошлины против европейских товаров. Это может стоить ЕС 1,5% ВВП, подсчитал Bloomberg. Поэтому Брюсселю придется идти на уступки, считает заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов: «Соединенные Штаты, когда вводят пошлины, судя по предыдущей истории, действуют серьезно.

Тарифы вводятся не на один день. Они выступают как довольно сильное средство давления на партнеров. Ответные меры тоже будут. Это нанесет ущерб обеим сторонам.

Вопрос в том, чья экономика прочнее. Европейские издержки выше из-за высоких энергетических цен, и Соединенные Штаты имеют более сильные позиции. У них большая часть ресурсов, производимых внутри страны, дешевле, чем в Европе».

Пока рынки ждут 12 марта, когда под 25-процентную пошлину попадут поставки стали и алюминия в США из всех стран мира. А к 1 апреля администрация Трампа должна подготовить все свои тарифные предложения. Вступить в силу они могут уже 2 апреля.

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Владислав Викторов, Екатерина Вихарева, Светлана Белова