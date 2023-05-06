Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Румыния обвинила РФ в «агрессивном поведении» истребителя над Черным морем

Российский истребитель Су-35 перехватил польский самолет L410 Turbolet над Черным морем, заявило Минобороны Румынии. По версии Бухареста, действия российских пилотов вызвали «повышенный уровень турбулентности и привели к серьезным трудностям в управлении польским самолетом», из-за чего тот начал терять высоту. Румыния назвала неприемлемым «агрессивное поведение военного самолета РФ». Москва пока никак не комментировала эту информацию.

Инцидент произошел 5 мая. L410 Turbolet польской пограничной полиции вместе с румынской пограничной полицией проводил патрулирование над Черным морем под эгидой агентства ЕС по контролю границ Frontex. По данным Бухареста, он был перехвачен российским истребителем примерно в 13:20 (совпадает с московским) в 60 км к востоку от воздушного пространства Румынии.

В связи с действиями российских пилотов Объединенный центр воздушных операций в Торрехоне переводил в состояние тревоги два боевых самолета военно-воздушных сил Румынии и два самолета военно-воздушных сил Испании. Их взлет не понадобился. Польский самолет сумел выровняться «после первоначальной потери высоты». Он сел в аэропорту «Михаил Когэлничану» примерно в 13:50. Никто не пострадал.

«Агрессивное поведение военного самолета, принадлежащего РФ, против невооруженного самолета, выполнявшего задачи Frontex по мониторингу миграционного риска в бассейне Черного моря, совершенно неприемлемо»,— говорится в сообщении Минобороны Румынии в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Румыния проводит переговоры с Frontex и Польшей для «прояснения обстоятельств инцидента».

Как отмечает Бухарест, польский самолет находится в Румынии с 19 апреля по 17 мая в рамках операции Multipurpose Maritime Operation Western Black Sea 2023. Ее координирует Frontex.

В середине марта над Черным морем произошел другой инцидент с участием российских истребителей. Американский беспилотник упал после приближения российских самолетов. Вашингтон считает, что самолет задел устройство, но в Минобороны РФ это отрицают. Вместе с тем Москва отмечает, что беспилотник нарушил границы района «временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции».

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «Россия и США небезопасно сблизились».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...