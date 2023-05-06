Румыния обвинила РФ в «агрессивном поведении» истребителя над Черным морем

Российский истребитель Су-35 перехватил польский самолет L410 Turbolet над Черным морем, заявило Минобороны Румынии. По версии Бухареста, действия российских пилотов вызвали «повышенный уровень турбулентности и привели к серьезным трудностям в управлении польским самолетом», из-за чего тот начал терять высоту. Румыния назвала неприемлемым «агрессивное поведение военного самолета РФ». Москва пока никак не комментировала эту информацию.

Инцидент произошел 5 мая. L410 Turbolet польской пограничной полиции вместе с румынской пограничной полицией проводил патрулирование над Черным морем под эгидой агентства ЕС по контролю границ Frontex. По данным Бухареста, он был перехвачен российским истребителем примерно в 13:20 (совпадает с московским) в 60 км к востоку от воздушного пространства Румынии.

В связи с действиями российских пилотов Объединенный центр воздушных операций в Торрехоне переводил в состояние тревоги два боевых самолета военно-воздушных сил Румынии и два самолета военно-воздушных сил Испании. Их взлет не понадобился. Польский самолет сумел выровняться «после первоначальной потери высоты». Он сел в аэропорту «Михаил Когэлничану» примерно в 13:50. Никто не пострадал.

«Агрессивное поведение военного самолета, принадлежащего РФ, против невооруженного самолета, выполнявшего задачи Frontex по мониторингу миграционного риска в бассейне Черного моря, совершенно неприемлемо»,— говорится в сообщении Минобороны Румынии в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Румыния проводит переговоры с Frontex и Польшей для «прояснения обстоятельств инцидента».

Как отмечает Бухарест, польский самолет находится в Румынии с 19 апреля по 17 мая в рамках операции Multipurpose Maritime Operation Western Black Sea 2023. Ее координирует Frontex.

В середине марта над Черным морем произошел другой инцидент с участием российских истребителей. Американский беспилотник упал после приближения российских самолетов. Вашингтон считает, что самолет задел устройство, но в Минобороны РФ это отрицают. Вместе с тем Москва отмечает, что беспилотник нарушил границы района «временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции».

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «Россия и США небезопасно сблизились».

Леонид Уварчев