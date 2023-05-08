Reuters: НАТО усилило охрану воздушного пространства после инцидента с Су-35 над Черным морем

Подразделения специальной миссии НАТО по охране воздушного пространства приведены в повышенную готовность после инцидента 5 мая с российским истребителем и польским самолетом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя альянса, говорившего на условиях анонимности. L410 Turbolet проводил патрулирование над Черным морем под эгидой Европейского агентства по контролю внешних границ (Frontex).

Воздушная охрана НАТО (NATO Air Policing) — это миссия мирного времени, целью которой является обеспечение безопасности воздушного пространства Североатлантического союза. Это коллективная задача, предполагающая постоянное присутствие истребителей и экипажей, готовых оперативно реагировать на возможные нарушения воздушного пространства.

«Подразделения охраны НАТО были приведены в повышенную готовность в ответ на опасное поведение российского военного самолета вблизи польского самолета миссии Frontex над Черным морем недалеко от Румынии»,— сообщил чиновник.

Об инциденте 6 мая сообщало Минобороны Румынии. По его данным, российский истребитель Су-35 перехватил польский самолет L410 Turbolet над Черным морем. По данным Бухареста, он был перехвачен российским истребителем примерно в 13:20 (совпадает с московским) в 60 км к востоку от воздушного пространства Румынии.

7 мая в погранслужбе Польши подтвердили перехват самолета над Черным морем российским Су-35. Российская сторона информацию о данном инциденте пока не комментировала.

Мария Федотова