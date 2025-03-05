Bild: ФРГ намерена помешать сделке США и России по запуску «Северного потока-2»

Власти Германии рассматривают возможные меры, чтобы предотвратить запуск газопровода «Северный поток-2» на фоне тайных переговоров США и России о судьбе проекта, пишет Bild со ссылкой на источники. Собеседники газеты в правительственных кругах ФРГ полагают, что сделка российской и американской стороны по запуску трубопровода — «реальный сценарий».

По словам источников, слухи о сделке по поставкам газа в Европу из России ходят уже давно. Они отмечают, что в настоящий момент правительство Германии изучает, какие рычаги давления можно использовать для блокировки возобновления проекта.

2 марта газета Financial Times (FT) писала, что бывший исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг обсуждает перезапуск газопровода при финансовом участии Вашингтона. Неназванный собеседник FT уточнял, что один из американских инвесторов «пытается выработать основные принципы» постсанкционной сделки с «Газпромом».

По данным Bild, власти России и США в течение нескольких недель ведут переговоры о запуске газопровода. Указано, что американская сторона хотела бы выступить посредником в поставках российского газа в Германию через «Северный поток-2», но только на уровне частных компаний. Один из потенциальных участников переговоров, спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл, их полностью отрицает.