Bild: Россия и США ведут тайные переговоры по запуску «Северного потока-2»

Немецкий таблоид Bild заверяет, что власти США и России вот уже несколько недель ведут переговоры о запуске газопровода «Северный поток-2». Для этого якобы в Швейцарию уже несколько раз приезжал спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл. Кто еще участвует в переговорах, издание не сообщает.

Газета утверждает, что США хотели бы выступить посредником в поставках российского газа в Германию через газопровод, но только на уровне частных компаний. Сам господин Гренелл отрицает, что ведет какие-либо переговоры с Россией по газопроводу. А по данным самой Bild, в переговорах никак не задействованы власти Германии, которую теоретический запуск «Северного потока-2» коснется в первую очередь.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию Bild, сославшись на то, что информацию немецкого издания уже опроверг господин Гренелл. «Сейчас очень много информации, которая не соответствует действительности. Поэтому здесь не вижу смысла что-то комментировать»,— заявил представитель Кремля.

Накануне о переговорах вокруг «Северного потока-2» сообщала Financial Times. По данным этой газеты, бывший исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг пытается перезапустить проект при помощи американских инвесторов и ищет поддержки в администрации Дональда Трампа.

Кирилл Сарханянц