FT: оператор «Северного потока-2» обсуждает запуск газопровода при участии США

По данным Financial Times, ссылающейся на неназванные осведомленные источники, бывший исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг пытается перезапустить газопровод «Северный поток-2» при помощи американских инвесторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маттиас Варниг

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Маттиас Варниг

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Господин Варниг, которого FT называет «близким союзником Владимира Путина» и который в марте 2023 года ушел с поста управляющего директора компании Nord Stream 2 AG, «пытается добиться контакта с командой Трампа» через неназванных американских бизнесменов. Это происходит в рамках «неофициальных усилий по достижению договоренностей для завершения войны на Украине», а также углубления экономических связей между США и Россией, отмечает FT. Издание ссылается на неназванных чиновников в Вашингтоне, которые говорят, что «некоторые влиятельные члены администрации Трампа знают о планах привлечь американских инвесторов» и видят это как часть перезапуска отношений с Москвой.

По сведениям одного из источников FT, один из консорциумов американских инвесторов «пытается выработать основные принципы» постсанкционной сделки с «Газпромом». Также отмечается, что высокопоставленные чиновники ЕС уже узнали о переговорах по Nord Stream 2, а лидеры некоторых европейских стран выразили обеспокоенность такими контактами.

Евгений Хвостик