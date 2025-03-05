Земля потребовала переустройства

Минсельхоз, в последние годы искавший подходы к решению накопленных проблем в управлении сельхозземлями, подготовил новый законопроект о землеустройстве. Документ требует цифровизации и централизации управления в этой сфере, выстраивая систему стратегического планирования земельных ресурсов, узаконивает федеральную и региональные карты сельхозземель, регламенты их использования и схемы работ по сохранению плодородия и повышению эффективности сектора. Проект призван решить и ряд «пограничных» проблем — от смены модели земледелия с экстенсивной на интенсивную, требующую вложений в сохранение почв, до снятия противоречий на пригородных землях и неиспользуемых участках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возглавляемый Оксаной Лут Минсельхоз готовится взять в свои руки учет и стратегическое планирование использования одной шестой всех сельхозземель на планете

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Возглавляемый Оксаной Лут Минсельхоз готовится взять в свои руки учет и стратегическое планирование использования одной шестой всех сельхозземель на планете

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минсельхоз опубликовал на regulation.gov.ru новый проект закона «О землеустройстве» — предыдущая его версия принята еще в 2001 году. По оценкам министерства, задачи по проведению единой земельной госполитики без реформы решить не удастся.

Концептуально инициатива Минсельхоза укладывается в логику многих схожих реформ Белого дома: это создание единого реестра сельхозземель в подведомственной Росреестру ППК «Роскадастр», обязательное пополнение этой базы данных исполнителями землеустроительных работ, которые будут необходимы при любых операциях с участками. Для госуправления появление ресурса даст возможность сопоставления интенсивности и прозрачности использования земель: на базе реестра предполагается создать «Схему землеустройства территории РФ» — документ стратегического планирования с картами и сведениями о видах и назначении участков, их основных характеристиках, местоположении — а также о мелиорации, пригодности для выращивания отдельных культур и т. п. Создания схем законопроект требует и от регионов, также придавая им «стратегический» статус. Активнее пополняться будет и информационная система земель сельхозназначения (ЕФИС ЗСН) — пока к ней остаются вопросы: например, по оценкам Счетной палаты, агрохимслужбы медленно вносят данные о плодородии.

Инструменты проекта — сельхозрегламенты для отдельных территорий и требования к проектам землеустройства с указанием обоснований, перечней, содержания, сроков, этапов и стоимости мероприятий по повышению эффективности сельхозпроизводства и предотвращению потерь сельхозземель. Сейчас избыток земель позволяет агросектору переходить на новые участки по мере истощения прежних без технологического развития и повышения земледельческой культуры, констатируют авторы проекта в пояснительной записке. Результат — «низкая эффективность растениеводства» — так, по урожайности пшеницы (31 ц/га) РФ отстает от Германии (76 ц/га), Китая (54 ц/га) и Украины (40 ц/га) — и «неконтролируемая деградация почвенно-земельных ресурсов».

Де-факто цифровой инвентаризацией угодий Минсельхоз начал заниматься еще в 2022 году — тогда фрагменты карты-схемы земель сельхозназначения были сформированы в пилотных регионах (см. “Ъ” от 29 ноября 2022 года). В 2023 году проект был масштабирован на территорию всей РФ: на федеральной карте аккумулируются данные о плодородии земель, объектах недвижимости и мелиоративных системах, а также информация о фактическом использовании участков. Схема же должна стать расширенной ее версией с данными о перспективах и инструментах управления. Ожидается, что полностью она будет собрана к концу 2025 года (см. “Ъ” от 14 октября) — а новый закон заработает с 2027 года. Именно на основе федеральной карты земель сельхозназначения будут разработаны документы стратегического планирования, в том числе схемы землеустройства РФ и ее субъектов.

Также документ призван урегулировать правовой режим разрешенного использования сельхозугодий — ранее на нерешенность вопроса указывали в Росреестре (см. “Ъ” от 22 апреля 2024 года). Основные виды использования земель будут определены сельхозрегламентом — а правообладатель сможет выбрать из них необходимый ему.

Реформа землеустройства — «обеспечивающая» для профильного нацпроекта: он требует роста агропроизводства на 25%, для чего, как ранее признавали в Минсельхозе, нужно ускорить вовлечение земель в оборот. Пока она невысока: за 2022–2023 годы было вовлечено 950 тыс. га, к концу 2024-го показатель, по предварительным оценкам, достиг 2 млн га при ориентире в 13 млн га к 2030 году.

Олег Сапожков, Кристина Боровикова