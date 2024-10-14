Терра сельхозинкогнита

Единая федеральная карта-схема земель сельхозназначения будет полностью сформирована к концу 2025 года, заявил на выставке «Золотая осень» директор департамента земельной политики Минсельхоза Вячеслав Леонов. Сам процесс инвентаризации земель, как показали обсуждения в рамках сельхозвыставки, позволяет выявлять проблемы, мешающие их вовлечению в оборот, в том числе кадастровые ошибки. Впрочем, к эффективности программы остаются вопросы: так, в Счетной палате отмечают нехватку информации о качественных характеристиках территорий. Без подробных данных определить их экономический потенциал инвесторы фактически не могут. Актуальность дискуссиям вокруг результативности программы, вероятно, придает цель по росту производства в АПК (на 25% к 2030 году), которая среди прочего увязана с активным вовлечением земель в оборот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

К концу 2025 года работа над формированием единой федеральной карты-схемы земель сельхозназначения будет завершена, заявил директор департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза Вячеслав Леонов, выступая на ежегодной сельхозвыставке «Золотая осень». В рамках круглого стола об основных направлениях вовлечения таких земель в оборот он подчеркнул, что в результате мониторинга будут получены актуальные данные об их площадях и границах. Напомним, создание карты-схемы включено в курируемую Минсельхозом госпрограмму «Земля», которая была запущена в 2022 году.

Участники круглого стола говорили о том, как инвентаризация территорий помогает выявлять ошибки, мешающие вовлечению земель в оборот.

Как следует из материалов, подготовленных к выставке «Б5 Групп» (подрядчик проведения работ в восьми регионах), в процессе оцифровки территорий заметными становятся кадастровые ошибки: это в том числе дублирование объектов (единые границы, но разные кадастровые номера), а также частичное пересечение границ участков. Кроме того, в ходе работ выявляются земельные участки без кадастровой стоимости или площади, а также без определенного назначения и категории — их регистрация и учет, согласились главы региональных минсельхозов, позволяют использовать ресурсы более рационально. Как рассказали “Ъ” в министерстве, в 2022 году на кадастровый учет были поставлены земельные участки совокупной площадью 260 тыс. га (107,9% от планового значения), в 2023-м — более 378 тыс. га (117,6%).

Как напомнил господин Леонов, одним из ключевых итогов мониторинга территорий является аккумулирование актуальных данных о них в информационной системе земель сельхозназначения (ЕФИС ЗСН). Впрочем, по результатам аудита Счетной палаты к скорости пополнения ЕФИС ЗСН сведениями остаются вопросы. Речь идет главным образом о качественных характеристиках. Так, недостаточно быстро данные вносят подведомственные Минсельхозу станции агрохимслужбы, которые фиксируют состояние плодородия земель по результатам агрохимического, эколого-токсикологического и почвенного обследований.

Как отмечают в Счетной палате, отсутствие полных и актуальных данных «не позволяет заинтересованным в ведении сельхозпроизводства участникам определить возможный экономический потенциал от вовлеченных в оборот земель сельхозназначения».

Отметим, участники круглого стола признали, что работа ЕФИС ЗСН «не до конца нормативно урегулирована». Отчасти решить проблему может уточнение требований к функционированию и содержанию системы, а также интеграция в нее данных из других ГИС — соответствующий законопроект (№591417-8) принят Госдумой в первом чтении в июле, его рассмотрение во втором пока намечено на ноябрь.

Отметим, продолжающееся обсуждение эффективности программы выглядит актуальным в контексте общих задач, которые стоят перед АПК на горизонте ближайших лет. В частности, одна из целей, заданных президентским указом №309, предполагает увеличение объема продукции сектора на 25% к показателю 2021 года. С учетом выбытия части территорий из оборота, а также планов по расширению производства в растениеводстве (см. “Ъ” от 11 октября) выполнение этой задачи требует более быстрых темпов вовлечения земель в оборот.

Кристина Боровикова