Глобус огорода навыкат

По итогам 2022 года за счет госпрограммы вовлечения сельхозземель в оборот — она рассчитана до 2030 года — может быть сохранено за счет мелиорации и возвращено в использование около 400 тыс. га. Как сообщила вчера вице-премьер Виктория Абрамченко, это должно позволить нарастить производство сельхозпродукции минимум на 2 млн тонн к концу 2023 года. Такие темпы вовлечения земель в оборот отстают от изначальных плановых показателей программы. Ускорить процесс, вероятно, могут законопроекты, нацеленные на упрощение изъятия неиспользуемых сельхозугодий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аграрный вице-премьер Виктория Абрамченко ждет от Госдумы новых инструментов для перераспределения брошенных сельхозземель в хорошие руки

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Аграрный вице-премьер Виктория Абрамченко ждет от Госдумы новых инструментов для перераспределения брошенных сельхозземель в хорошие руки

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Правительство подвело предварительные итоги первого года реализации госпрограммы вовлечения сельхозземель в оборот. Как напомнил вчера на совещании со своими заместителями премьер-министр Михаил Мишустин, она предусматривает вовлечение к концу 2030 года 13,2 млн га сельхозугодий. В этом году на эти цели из бюджета выделено свыше 25 млрд руб., а в 2023-м — еще 38 млрд руб. Напомним, над решением проблемы неиспользуемых сельхозземель, общая площадь которых в 2021 году оценивалась в 19,4 млн га, или 5% аграрного земельного фонда в стране, власти работают не первый год, объясняя это необходимостью дальнейшего наращивания объемов сельхозпроизводства ради выполнения доктрины продовольственной безопасности и экспорта аграрной продукции.

На текущий момент, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, в рамках госпрограммы вовлечено в оборот 79 тыс. га неиспользуемых, а также 15 тыс. га заброшенных земель. В дополнение к этому готовы для передачи аграриям и другие участки площадью около 81 тыс. га. Также, добавила она, за счет мелиоративных мероприятий предотвращено выбытие из аграрного фонда по природным причинам 35 тыс. га, от подтопления защищено более 209 тыс. га. По оценкам госпожи Абрамченко, «всего по итогам года за счет мелиоративных мероприятий будет сохранено либо возвращено в оборот около 400 тыс. га земель. Это позволит нарастить производство сельхозпродукции как минимум на 2 млн тонн к концу 2023 года».

По данным Всероссийского института аграрных проблем и информатики, за последние пять лет площадь неиспользуемых сельхозугодий сократилась более чем на 3 млн га. Отметим, сейчас госпрограмма не предусматривает разбивки целевых показателей по годам, однако, исходя из того, что в утвержденной изначально версии документа планировалось вовлечение около 1,2 млн га в год (см. “Ъ” от 17 мая 2021 года), пока темпы возврата аграрных угодий в оборот вряд ли можно считать высокими.

Ускорить процесс призван блок законопроектов, нацеленных на стимулирование надлежащего использования сельхозугодий и упрощение процесса изъятия брошенных земель. Необходимая нормативная база, как следовало из слов Виктории Абрамченко, практически сформирована. Так, до конца года ожидается принятие законопроекта, упрощающего порядок передачи в собственность муниципалитетов невостребованных долей сельхозземель (речь идет о примерно 15 млн га; см. “Ъ” от 16 сентября) — документ пока прошел первое чтение в Госдуме,— а также законопроекта о запрете продажи сельхозземель, используемых с нарушениями, чтобы закрыть лазейку, позволяющую избегать принудительного их изъятия (ожидает рассмотрения в Совфеде). Уже приняты законы о возможности с 2023 года получения сельхозземель в аренду без торгов крестьянскими хозяйствами на срок до пяти лет, а также о создании их цифрового реестра.

Отметим, в рамках цифровой инвентаризации сельхозугодий Минсельхоз в рамках госпрограммы планирует к 2025 году создать федеральную карту-схему таких земель. Пока ее фрагменты сформированы в шести регионах (Татарстан, Мордовия, Удмуртия, Белгородская, Московская и Калининградская области), в результате чего получена информация с контурами границ в отношении 12 млн га. По словам Виктории Абрамченко, это позволило выявить 2 тыс. га сельхозземель, сведения о которых отсутствовали в ЕГРН. «Именно поэтому многие муниципалитеты не были рады предлагаемой цифровизации: не все хотят расставаться с серыми схемами использования сельхозземель»,— пояснила она. В следующем году цифровые карты-схемы должны охватить еще 13 регионов.

Евгения Крючкова