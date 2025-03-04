Вэнс: конфликт на Украине не может продолжаться бесконечно

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что российско-украинский конфликт дошел до точки, при которой Европа, Cоединенные Штаты и Украина не могут продолжать боевые действия. Завершение конфликта отвечает интересам американского народа, подчеркнул вице-президент. Он призвал Киев «сделать реальные шаги» для наступления мира, а публичные заявления украинских властей, по его словам, «не так важны».

«Мы хотим, чтобы у украинцев была суверенная и независимая страна, но мы находимся в такой точке, когда ни Европа, ни Соединенные Штаты, ни украинцы не могут продолжать эту войну бесконечно»,— сказал он журналистам, трансляцию вел Fox News (цитата по «РИА Новости»). «Мы не говорим, что привержены тому или иному пути. Мы просто говорим, что мир на авансцену вывести невозможно, если украинцы не готовы добросовестно вести переговоры. А сейчас они не были способны»,— подчеркнул Джей Ди Вэнс.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне 28 февраля прошла на повышенных тонах из-за разногласий по урегулированию российско-украинского конфликта. Президент США утверждал, что Киев должен заключить мир и быть благодарным за оказанную Вашингтоном помощь. Украинский лидер настаивал на предоставлении гарантий безопасности Украины. Переговоры завершились раньше времени. Дональд Трамп вскоре сказал, что Владимир Зеленский не готов к миру. Тогда же он заявил о проявлении неуважения к США.

Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу случившегося в Белом доме. По его словам, встреча «прошла не так, как должна была». В соцсети X он написал о необходимости все исправить и о готовности работать «под сильным руководством» Дональда Трампа для мира на Украине.

Подробнее о встрече лидеров — в материале «Ъ» «''Ваши проблемы начинаются прямо сейчаc''».

Лусине Баласян