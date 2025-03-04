Приостановка по требованию

Новость о том, что США приостанавливают военную помощь Украине, может вызвать у некоторых чувство эйфории. Ведь действительно долгое время было распространено мнение, что без поддержки американцев украинцы долго не продержатся. И вот уже источники телеканала CNN в администрации Дональда Трампа прогнозируют, что в нынешнем темпе воевать ВСУ смогут «еще пару недель» ну или «максимум до начала лета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Доктор политических наук Алексей Токарев

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Доктор политических наук Алексей Токарев

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Но расслабляться не стоит. Во-первых, потому что США пока ничего не говорили о приостановке снабжения ВСУ данными со своих разведывательных спутников и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Основное средство связи, Starlink, по-прежнему доступно ВСУ.

Во-вторых, вопреки расхожему мнению не США, а другие страны—члены НАТО являются (если считать их в совокупности) главным поставщиком военной помощи Украине.

По данным Кильского института мировой экономики, с 24 января 2022 года по 31 декабря 2024-го страны—члены Евросоюза (по отдельности и как объединение) потратили на военную помощь Украине €71,19 млрд. Добавив сюда Великобританию, Норвегию, Турцию и Канаду, присутствовавших 2 марта на саммите «в поддержку Украины» в Лондоне, получим €102,95 млрд. Военные поставки США за это же время — €65,58 млрд.

Эстония, Дания, Литва и Латвия — лидеры поддержки Украины в относительных величинах: они спонсируют ВСУ в размере от 1% до 2,2% своего ВВП (для сравнения: США — 0,53%, Германия — 0,44%). Уходящий немецкий канцлер Олаф Шольц говорит предельно честно про мирные переговоры: «Российская позиция не должна быть принята».

И в этом с ним согласен вероятный сменщик Фридрих Мерц, уже объявивший о планах резко нарастить расходы на оборону и поддержку Украины. Да, у большинства европейских стран уже заканчиваются или закончились вооружения и боеприпасы, которые они могли бы оперативно поставить Украине, но они явно нацелены на наращивание своих производственных мощностей. К тому же сам Дональд Трамп заявил, что не возражает против закупок европейцами американских вооружений и боеприпасов для поддержки Украины.

В-третьих, президент Трамп может в любой момент пересмотреть свое решение о приостановке военной помощи Украине: по всей видимости, от украинского лидера так требуют извинений за перепалку в Овальном кабинете.

Еще не так давно президент США обещал закончить конфликт «за день», потом сказал — «до Пасхи», а недавно сообщил про «полгода».

Назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», а затем сделал вид, что не говорил такого, и принял его в Белом доме, рассчитывая на заключение сделки по редкоземельным металлам.

И наконец, в-четвертых, пока не будут устранены системные причины противостояния России как с США, так и с европейскими странами—членами НАТО, на скорое окончание конфликта надеяться не стоит. Бухарестская декларация НАТО от 3 апреля 2008 года по-прежнему содержит строчку «Украина и Грузия станут членами НАТО», и пусть на словах Дональд Трамп говорит, что Украину в альянсе не ждут, на бумаге по-прежнему зафиксировано обратное.

Власти России с середины 1990-х говорят о недопустимости расширения НАТО.

Еще в 1997 году Борис Ельцин предупредил Билла Клинтона в конфиденциальном разговоре: «Расширение НАТО на восток — ошибка… оно не должно включать бывшие советские республики…». Но Клинтон идею заключить секретный пакт с Москвой, подтверждающий, что страны бывшего СССР не войдут в НАТО, отверг. Как отвергли в НАТО и Мюнхенскую речь Владимира Путина и многочисленные предупреждения других российских официальных лиц.

При этом на Западе понимали суть российской позиции. В дипломатической депеше, направленной из Москвы в Госдеп, тогдашний посол США в РФ Билл Бёрнс (до 2024-го — директор ЦРУ) прямо указывал, что вовлечение Грузии и Украины в НАТО — красная линия для России. «Сегодняшняя Россия ощущает себя способной дать еще более сильный ответ на действия, которые она считает противоречащими своим национальным интересам»,— писал Бёрнс в Вашингтон 1 февраля 2008 года.

Шутя про отсутствие у Владимира Зеленского костюма, не стоит забывать о перечисленных факторах. Перепалка двух американцев с украинцем в Белом доме нивелирует в массовом сознании и западную стратегию контролируемой напряженности на наших границах, и желание запереть Россию внутри национальной квартиры, «держа вне Европы», и результативное разрушение российско-германской кооперации, и постулирование конфликта как войны западной «цивилизации» против «варваров с востока».

Приятно иронизировать над «криворожской школой дипломатии» и не замечать 17 стран, собравшихся на антироссийский саммит в Лондоне. Притягательное увлечение личностями в политике исключает из анализа системные основания конфликта. А они остаются. Война будет долгой.

Алексей Токарев, эксперт-международник, социолог, доктор политических наук