Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что власти ЕС объявили войну европейским политикам, которые открыто поддерживают президента США Дональда Трампа. СВР утверждает, что Брюссель ведет борьбу с премьерами Венгрии Виктором Орбаном и Словакии Робертом Фицо, а также кандидатом на пост президента Румынии Кэлином Джеорджеску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Omar Havana / AP Фото: Omar Havana / AP

«Евробюрократия объявила войну "несистемным лидерам", которые являются открытыми сторонниками президента США Д.Трампа и отказываются следовать установкам правящих в ЕС либеральных элит. В Брюсселе крайне обеспокоены тем, что новый глава Белого дома может ослабить "европейскую глобалистскую надстройку"»,— говорится в сообщении СВР.

Как добавила Служба внешней разведки, Россия получила данные том, что за решением предъявить обвинения Кэлину Джеорджеску стоит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она «потребовала … не допустить Джеорджеску к повторному голосованию в мае», пригрозив ограничить доступ Бухареста к фондам ЕС.

В ноябре 2024 года Кэлин Джеорджеску на президентских выборах в Румынии получил большинство голосов, набрав 23%. Конституционный суд страны аннулировал результаты выборов и назначил повторное голосование в первом туре. Спецслужбы Румынии публиковала документы, связанные с предвыборной кампанией Кэлина Джеорджеску, в которых утверждалось, что Румыния подверглась «агрессивным гибридным действиям России». 26 февраля господина Джеорджеску задержали и доставили на допрос по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании.

Подробнее — в материале «Румынские правые ждут ''эффект Маска''».