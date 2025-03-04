СВР: Европа объявила войну политикам, поддерживающим Трампа
Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что власти ЕС объявили войну европейским политикам, которые открыто поддерживают президента США Дональда Трампа. СВР утверждает, что Брюссель ведет борьбу с премьерами Венгрии Виктором Орбаном и Словакии Робертом Фицо, а также кандидатом на пост президента Румынии Кэлином Джеорджеску.
Фото: Omar Havana / AP
«Евробюрократия объявила войну "несистемным лидерам", которые являются открытыми сторонниками президента США Д.Трампа и отказываются следовать установкам правящих в ЕС либеральных элит. В Брюсселе крайне обеспокоены тем, что новый глава Белого дома может ослабить "европейскую глобалистскую надстройку"»,— говорится в сообщении СВР.
Как добавила Служба внешней разведки, Россия получила данные том, что за решением предъявить обвинения Кэлину Джеорджеску стоит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она «потребовала … не допустить Джеорджеску к повторному голосованию в мае», пригрозив ограничить доступ Бухареста к фондам ЕС.
В ноябре 2024 года Кэлин Джеорджеску на президентских выборах в Румынии получил большинство голосов, набрав 23%. Конституционный суд страны аннулировал результаты выборов и назначил повторное голосование в первом туре. Спецслужбы Румынии публиковала документы, связанные с предвыборной кампанией Кэлина Джеорджеску, в которых утверждалось, что Румыния подверглась «агрессивным гибридным действиям России». 26 февраля господина Джеорджеску задержали и доставили на допрос по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании.
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