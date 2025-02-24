Румынские правые ждут «эффект Маска»
Вмешательство миллиардера не понравилось власти, но порадовало оппозицию
Американский миллиардер Илон Маск, разозливший своими критическими комментариями уже не одно правительство, «добрался» до Румынии, раскритиковав вслед за вице-президентом США Джей Ди Вэнсом отмену первого тура выборов в этой стране. Власти в Бухаресте молчать не стали, заявив о вмешательстве миллиардера во внутренние дела. Зато сторонники снятого с выборов ультраправого политика Кэлина Джорджеску из «Альянса за объединение румын», наоборот, пригласили Илона Маска в Румынию в надежде усилить свои позиции перед выборами, запланированными на май этого года.
Участник митинга в поддержку Кэлина Джорджеску в Бухаресте
Фото: Vadim Ghirda / AP
Румыния неожиданно оказалась в центре внимания американской политики после громкого выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президента США Джей Ди Вэнса. Раскритиковав европейское видение демократии и заявив, что европейские меры по борьбе с враждебной пропагандой на самом деле ведут к ограничению свободы слова, он привел в качестве примера отмену результатов первого тура выборов в Румынии из-за подозрений в манипуляции общественным мнением через соцсети. «Если ваша демократия может быть разрушена рекламой в соцсетях… то, может, эта демократия не была такой сильной?» — поинтересовался господин Вэнс у европейских лидеров.
Вскоре на румынскую тему решил высказаться и миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США и уже не раз бравший на себя роль арбитра в политических делах других стран.
Так, в серии постов он назвал председателя Конституционного суда Румынии Мариана Энаке тираном и заявил о причастности Агентства США по международному развитию (USAID) и Фонда Сороса (признан в РФ нежелательной организацией), к которым он не испытывает особых симпатий, к отмене результатов первого тура президентских выборов.
Напомним, что в первом туре президентских выборов в Румынии, состоявшемся 24 ноября прошлого года, неожиданно победил ультраправый беспартийный кандидат Кэлин Джорджеску (выходец из «Альянса за объединение румын») с 22,95% голосов. Второй в гонке пришла лидер правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони с 19,18% голосов. Но второй же тур выборов, назначенный на 8 декабря, так и не состоялся: за два дня до его проведения Конституционный суд страны аннулировал итоги первого тура. Как пояснил тогда президент Румынии Клаус Йоханнис, пойти на такой шаг пришлось из-за данных разведки о кампании по манипуляции общественным мнением в TikTok с целью привести к власти господина Джорджеску. В спецслужбах посчитали эту кампанию частью гибридной атаки России. Оппозиция такое решение раскритиковала, а правый «Альянс за объединение румын» организовал ряд митингов за восстановление результатов господина Джорджеску и проведение второго тура. А затем, угрожая импичментом президенту Йоханнису, вынудил его 12 февраля уйти в отставку. Новые президентские выборы в стране назначены на 4 и 18 мая.
С тех пор, по данным агентства Bloomberg, власти США начали оказывать давление на Бухарест, чтобы тот допустил до участия в выборах господина Джорджеску. Предположительно, эта тема широко обсуждалась между официальными лицами Румынии и США на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В самом Бухаресте эту информацию отрицают.
Тем временем власти Румынии не стали скрывать своего раздражения по поводу высказываний Илона Маска. На днях министр иностранных дел Румынии Эмиль Хурезяну в интервью телеканалу Prima TV раскритиковал вмешательство господина Маска во внутренние дела страны. При этом дипломат подчеркнул, что миллиардер — это «всего лишь частное лицо, не имеющее официальной должности в американской администрации». Позднее он поправил себя, признав, что Маск — не просто частное лицо, а «мощная и очень влиятельная фигура». А также вспомнил его высказывания в поддержку правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ) в ФРГ.
Господин Маск действительно не скрывал своих симпатий по отношению к немецким ультраправым: он выступил на съезде АдГ, провел онлайн-интервью с кандидатом в канцлеры от партии Алис Вайдель и написал про АдГ колонку для немецкой газеты Welt am Sonntag.
Впрочем, вряд ли можно считать, что «эффект Маска» серьезно способствовал впечатляющему успеху партии на воскресных выборах в Бундестаг, по итогам которых она вдвое увеличила свою электоральную базу, набрав 20% голосов.
Тем не менее правый «Альянс за объединение румын» во главе с лидером Джордже Симионом, очевидно, решил, что им поддержка миллиардера тоже не помешает. 21 февраля партия разместила в своем аккаунте соцсети Х официальное письмо, в котором пригласила господина Маска посетить Бухарест «на несколько дней в марте или апреле для дебатов о демократии». «Мы уверены, что ваше присутствие и идеи внесут значимый вклад в этот важный разговор»,— написал господин Симион. Сам миллиардер пока ничего не ответил на приглашение.