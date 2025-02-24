Румынские правые ждут «эффект Маска»

Американский миллиардер Илон Маск, разозливший своими критическими комментариями уже не одно правительство, «добрался» до Румынии, раскритиковав вслед за вице-президентом США Джей Ди Вэнсом отмену первого тура выборов в этой стране. Власти в Бухаресте молчать не стали, заявив о вмешательстве миллиардера во внутренние дела. Зато сторонники снятого с выборов ультраправого политика Кэлина Джорджеску из «Альянса за объединение румын», наоборот, пригласили Илона Маска в Румынию в надежде усилить свои позиции перед выборами, запланированными на май этого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участник митинга в поддержку Кэлина Джорджеску в Бухаресте

Фото: Vadim Ghirda / AP Участник митинга в поддержку Кэлина Джорджеску в Бухаресте

Фото: Vadim Ghirda / AP

Румыния неожиданно оказалась в центре внимания американской политики после громкого выступления на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президента США Джей Ди Вэнса. Раскритиковав европейское видение демократии и заявив, что европейские меры по борьбе с враждебной пропагандой на самом деле ведут к ограничению свободы слова, он привел в качестве примера отмену результатов первого тура выборов в Румынии из-за подозрений в манипуляции общественным мнением через соцсети. «Если ваша демократия может быть разрушена рекламой в соцсетях… то, может, эта демократия не была такой сильной?» — поинтересовался господин Вэнс у европейских лидеров.

Вскоре на румынскую тему решил высказаться и миллиардер Илон Маск, возглавляющий департамент эффективности правительства США и уже не раз бравший на себя роль арбитра в политических делах других стран.

Так, в серии постов он назвал председателя Конституционного суда Румынии Мариана Энаке тираном и заявил о причастности Агентства США по международному развитию (USAID) и Фонда Сороса (признан в РФ нежелательной организацией), к которым он не испытывает особых симпатий, к отмене результатов первого тура президентских выборов.

Напомним, что в первом туре президентских выборов в Румынии, состоявшемся 24 ноября прошлого года, неожиданно победил ультраправый беспартийный кандидат Кэлин Джорджеску (выходец из «Альянса за объединение румын») с 22,95% голосов. Второй в гонке пришла лидер правоцентристской партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони с 19,18% голосов. Но второй же тур выборов, назначенный на 8 декабря, так и не состоялся: за два дня до его проведения Конституционный суд страны аннулировал итоги первого тура. Как пояснил тогда президент Румынии Клаус Йоханнис, пойти на такой шаг пришлось из-за данных разведки о кампании по манипуляции общественным мнением в TikTok с целью привести к власти господина Джорджеску. В спецслужбах посчитали эту кампанию частью гибридной атаки России. Оппозиция такое решение раскритиковала, а правый «Альянс за объединение румын» организовал ряд митингов за восстановление результатов господина Джорджеску и проведение второго тура. А затем, угрожая импичментом президенту Йоханнису, вынудил его 12 февраля уйти в отставку. Новые президентские выборы в стране назначены на 4 и 18 мая.

С тех пор, по данным агентства Bloomberg, власти США начали оказывать давление на Бухарест, чтобы тот допустил до участия в выборах господина Джорджеску. Предположительно, эта тема широко обсуждалась между официальными лицами Румынии и США на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В самом Бухаресте эту информацию отрицают.

Тем временем власти Румынии не стали скрывать своего раздражения по поводу высказываний Илона Маска. На днях министр иностранных дел Румынии Эмиль Хурезяну в интервью телеканалу Prima TV раскритиковал вмешательство господина Маска во внутренние дела страны. При этом дипломат подчеркнул, что миллиардер — это «всего лишь частное лицо, не имеющее официальной должности в американской администрации». Позднее он поправил себя, признав, что Маск — не просто частное лицо, а «мощная и очень влиятельная фигура». А также вспомнил его высказывания в поддержку правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ) в ФРГ.

Господин Маск действительно не скрывал своих симпатий по отношению к немецким ультраправым: он выступил на съезде АдГ, провел онлайн-интервью с кандидатом в канцлеры от партии Алис Вайдель и написал про АдГ колонку для немецкой газеты Welt am Sonntag.

Впрочем, вряд ли можно считать, что «эффект Маска» серьезно способствовал впечатляющему успеху партии на воскресных выборах в Бундестаг, по итогам которых она вдвое увеличила свою электоральную базу, набрав 20% голосов.

Тем не менее правый «Альянс за объединение румын» во главе с лидером Джордже Симионом, очевидно, решил, что им поддержка миллиардера тоже не помешает. 21 февраля партия разместила в своем аккаунте соцсети Х официальное письмо, в котором пригласила господина Маска посетить Бухарест «на несколько дней в марте или апреле для дебатов о демократии». «Мы уверены, что ваше присутствие и идеи внесут значимый вклад в этот важный разговор»,— написал господин Симион. Сам миллиардер пока ничего не ответил на приглашение.

Вероника Вишнякова