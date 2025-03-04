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«Титул чемпиона мира по шахматам он воспринимал как личную ответственность»

В Москве простились с легендарным гроссмейстером Борисом Спасским

Во вторник, 4 марта, в Преображенской церкви храма Христа Спасителя простились с легендарным шахматистом Борисом Спасским. Он не только вошел в историю спорта, но и оставил след в большой политике, став на пару с американцем Робертом Фишером одним из символов противостояния США и СССР в период холодной войны. Конечно, на прощании с гроссмейстером вспоминали тот поединок века, но больше говорили все-таки о шахматах.

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал, что учился играть в шахматы по партиям Бориса Спасского

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал, что учился играть в шахматы по партиям Бориса Спасского

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Глава ФИДЕ Аркадий Дворкович рассказал, что учился играть в шахматы по партиям Бориса Спасского

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Прощание с Борисом Спасским должно было начаться в полдень, но Федерация шахмат России (ФШР) предложила любителям игры заранее встретиться в Центральном доме шахматистов (ЦДШ) и уже оттуда вместе отправиться в храм. К назначенному времени в ЦДШ собралась небольшая группа людей — и это была очень странная встреча, учитывая все обстоятельства. Глубоко пожилые мужчины в ожидании похорон сидели за шахматными досками, неспешно переставляя фигуры по черным и белым клеткам. Их товарищи следили за ходами и тихо обсуждали игру. А впрочем, ничего странного в этом и не было — действительно, как еще проводить великого гроссмейстера? Казалось, что и сам Борис Спасский внимательно наблюдает за досками с траурного портрета в холле. На этой фотографии он был совсем молодым.

В фойе ЦДШ стояла женщина с охапками красных роз и гвоздик. «А где вы цветы купили?» — спросил ее один из игроков.— «В палатке у метро, там много было».— «А сейчас там только белые остались»,— огорчился шахматист. Женщина протянула ему два красных цветка, а потом просто раздала всю охапку собравшимся. Две красные гвоздики, несмотря на вежливые протесты, она отдала вовсе не умеющему играть в шахматы корреспонденту “Ъ”.

Кажется, в ЦДШ всех пришедших по умолчанию считают «своими». И даже охранники на входе в здание не разгадывали сканворды, а обсуждали недавно вышедшее пособие по шахматам.

У входа в Преображенскую церковь собралось намного больше людей, но и здесь большинство составляли пожилые мужчины. Многие были с тростями; зайдя в храм, они сразу же садились на лавочки. Но ненадолго — заметив знакомых, они вставали, пожимали руки и начинали говорить о шахматах. «Ты прочитал "Этюды для практиков"?» — «Не успел, но вообще забыл».— «Я позвоню напомню, нам надо обязательно обсудить». «Мы же виделись с вами на турнирах?» — «Не припомню».— «Ну как же, я же вас обыграл».

Каким запомнили Бориса Спасского

«Какое подходящее место для Спасского — храм Христа Спасителя,— вздохнул пожилой мужчина, ни к кому конкретно не обращаясь.— Вот мы уже и прощаемся, а я его ребенком помню». Окружающие прервали разговоры и заинтересованно повернулись к мужчине. «Да-да, мы с ним играли на Всесоюзном юношеском первенстве в 1949 году. Я там за Молдавию выступал. Мне 15 было, а Борису всего 12. Но он уже тогда готов был отступать от академических подходов,— оживленно рассказывал он, демонстрируя черно-белую фотографию с двумя юношами за шахматной доской.— Вот он, а вот я». Кто-то почтительно попросил разрешения перефотографировать снимок.

Другой пожилой мужчина общался с молодым соседом на повышенных тонах. «Он тогда был в форме! Не надо было ему отказываться от партии с Фишером! — задыхался от волнения шахматист.— Мы все так тяжело это пережили… Извините, нет сил даже вспоминать». Помолчав, он признался: «А вообще я поклонник игры Фишера».

Борис Спасский родился в Ленинграде в 1937 году. В 18 лет он стал самым молодым на тот момент гроссмейстером в истории. В 1969 году завоевал титул десятого чемпиона мира по шахматам. Через три года Спасский стал участником самого известного шахматного поединка XX века — с американским гроссмейстером Робертом Фишером. Матч проходил в самый разгар холодной войны, поэтому воспринимался как продолжение политического противостояния двух сверхдержав. Владимир Высоцкий посвятил поединку сатирическую песню «Честь шахматной короны».

Ранее советский шахматист трижды обыгрывал американца, но в этот раз столкнулся с серьезным давлением. Роберт Фишер показательно проигнорировал церемонию открытия, после проигрыша первой партии не пришел на вторую, а затем потребовал перенести игру со сцены в закрытую комнату без зрителей. Советские власти убеждали Бориса Спасского отказаться от таких условий или выдвинуть ответный ультиматум — тогда американцу пришлось бы признать поражение,— но тот отказался. В итоге Борис Спасский допустил ошибку в 21-й партии, а на следующий день не пришел на доигрывание, что привело к техническому поражению. После этого карьера гроссмейстера пошла на спад. В 1976 году он эмигрировал во Францию и трижды выступал за нее на Всемирных шахматных олимпиадах. В 1992 году Спасский и Фишер встретились на коммерческом матче-реванше. Американец вновь обыграл Бориса Спасского; наблюдатели отмечали, что оба шахматиста играли слабее, чем в молодости. Тем не менее, поединок широко освещался в СМИ.

В 2000-е годы Борис Спасский занимался популяризацией шахмат в России, много ездил по стране, открывал шахматные школы и клубы. В 2012 году окончательно вернулся в Россию. Умер 27 февраля в 88 лет после продолжительной болезни.

Распорядитель пригласил собравшихся в главный предел храма. Перед гробом стоял другой портрет Бориса Спасского — здесь шахматист был взрослым и абсолютно седым. «Мы провожаем человека, оставившего ярчайший след в истории нашей игры,— взял слово глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.— Его партии захватывали умы мальчишек и девчонок по всему миру». Он поделился, что и сам учился играть по партиям Бориса Спасского. «Титул чемпиона мира по шахматам он воспринимал как личную ответственность, поэтому уделял очень много внимания воспитанию подрастающих шахматистов. Он был примером для всех будущих чемпионов»,— заключил господин Дворкович.

Фотогалерея

Прощание с Борисом Спасским

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Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Портрет Бориса Спасского в Преображенской церкви комплекса Храма Христа Спасителя

Портрет Бориса Спасского в Преображенской церкви комплекса Храма Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Шахматиста похоронили на Троекуровском кладбище

Шахматиста похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович (в центре) и президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов (слева)

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович (в центре) и президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Церемония прощания с Борисом Спасским

Церемония прощания с Борисом Спасским

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гроссмейстер Александр Рязанцев

Гроссмейстер Александр Рязанцев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов (в центре)

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Пришедшие проститься с Борисом Спасским

Пришедшие проститься с Борисом Спасским

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

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Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Портрет Бориса Спасского в Преображенской церкви комплекса Храма Христа Спасителя

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Шахматиста похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович (в центре) и президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов (слева)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Церемония прощания с Борисом Спасским

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Гроссмейстер Александр Рязанцев

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Президент Российской шахматной федерации Андрей Филатов (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Пришедшие проститься с Борисом Спасским

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Смотреть

«На его творчестве учатся целые поколения шахматистов. Спасский – это эпоха»,— заявил президент ФШР Андрей Филатов. Он пообещал дать имя Бориса Спасского турнирам федерации. «Мы познакомились в Челябинске на турнире и каждый вечер после игр общались с ним в компании шахматных друзей,— вспоминал гроссмейстер Александр Рязанцев.— Он всегда был готов поделиться знаниями с молодыми шахматистами. И я очень благодарен ему за опыт, который он нам всем передал».

Больше публичных прощаний не было. «Шахматисты вообще люди молчаливые»,— заметил мужчина в толпе.

Священники приступили к панихиде. И все собравшиеся пожилые люди — с тростями и без — упорно отстояли ее, сжимая в руках церковные свечи. После окончания службы гроб в величественной тишине вынесли к катафалку.

«Знаете, я звонил ему три раза в год с тех времен, как мы познакомились на всесоюзном турнире, уже больше полувека назад. Звонил в день рождения, в День шахмат и в день его победы в чемпионате мира. Больше не позвоню»,— со вздохом сказал хромающий мужчина своему спутнику. «Можете позвонить мне. Встретимся в эти даты и сыграем пару партий»,— улыбнулся тот.

Через несколько часов Бориса Спасского похоронили на Троекуровском кладбище.

Полина Ячменникова

Фотогалерея

«Шахматный гений никогда не делал человека счастливым»

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«Очень полюбил белого ферзя, потому что он так разгуливал по всему полю сражения, что не увлечься было невозможно. Я даже хотел его украсть» &lt;br>Борис Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде. С началом Великой Отечественной войны, незадолго до блокады города, вместе со старшим братом он был эвакуирован в Кировскую область. Именно там в пятилетнем возрасте Спасский научился играть в шахматы. Однако серьезным увлечение стало после возвращения в Ленинград. В 1946 году мальчик был принят в шахматный кружок Дворца пионеров, а уже через год смог выполнить норматив I разряда, став самым юным перворазрядником СССР

«Очень полюбил белого ферзя, потому что он так разгуливал по всему полю сражения, что не увлечься было невозможно. Я даже хотел его украсть»
Борис Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде. С началом Великой Отечественной войны, незадолго до блокады города, вместе со старшим братом он был эвакуирован в Кировскую область. Именно там в пятилетнем возрасте Спасский научился играть в шахматы. Однако серьезным увлечение стало после возвращения в Ленинград. В 1946 году мальчик был принят в шахматный кружок Дворца пионеров, а уже через год смог выполнить норматив I разряда, став самым юным перворазрядником СССР

Фото: Николай Науменков / ТАСС

В 1955 году Борис Спасский впервые участвовал в финале чемпионата СССР. Тогда же он стал первым советским победителем чемпионата мира среди юношей, который проходил в Антверпене. Эти достижения позволили ему отобраться в турнир претендентов на звание чемпиона мира. В 18 лет Спасский стал самым молодым гроссмейстером в истории на тот момент&lt;br>На фото (слева направо): Саломон Флор, Михаил Ботвинник и Борис Спасский

В 1955 году Борис Спасский впервые участвовал в финале чемпионата СССР. Тогда же он стал первым советским победителем чемпионата мира среди юношей, который проходил в Антверпене. Эти достижения позволили ему отобраться в турнир претендентов на звание чемпиона мира. В 18 лет Спасский стал самым молодым гроссмейстером в истории на тот момент
На фото (слева направо): Саломон Флор, Михаил Ботвинник и Борис Спасский

Фото: Леонид Великжанин / ТАСС

«У меня не было спортивной ярости, и я никогда даже не мечтал стать чемпионом мира по шахматам» &lt;br>Кроме шахмат Борис Спасский увлекался и другими видами спорта. В частности, он имел второй разряд по легкой атлетике. Прыгая в высоту, он брал планку в 175 см. Увлекался также теннисом

«У меня не было спортивной ярости, и я никогда даже не мечтал стать чемпионом мира по шахматам»
Кроме шахмат Борис Спасский увлекался и другими видами спорта. В частности, он имел второй разряд по легкой атлетике. Прыгая в высоту, он брал планку в 175 см. Увлекался также теннисом

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Первый матч за звание чемпиона мира Борис Спасский сыграл в 1966 году. Его соперником стал соотечественник Тигран Петросян (на фото справа). Во время проходившей в Москве встречи оба гроссмейстера играли неровно, однако в решающих партиях Спасский уступил Петросяну

Первый матч за звание чемпиона мира Борис Спасский сыграл в 1966 году. Его соперником стал соотечественник Тигран Петросян (на фото справа). Во время проходившей в Москве встречи оба гроссмейстера играли неровно, однако в решающих партиях Спасский уступил Петросяну

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала "Огонёк"

«Шахматный гений никогда не делал человека счастливым. Это правда. Я не наблюдал никого, кто был бы счастлив от своего шахматного гения»

«Шахматный гений никогда не делал человека счастливым. Это правда. Я не наблюдал никого, кто был бы счастлив от своего шахматного гения»

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

В 1969 году в финале чемпионата мира Борис Спасский опять встретился с Тиграном Петросяном. Спасскому удалось обыграть действующего чемпиона. Весной следующего года Спасский играл в составе советской команды в «Матче века» между сборной СССР и сборной остального мира. Финальную партию с Бентом Ларсеном чемпион мира пропустил по состоянию здоровья, а заменивший его Леонид Штейн проиграл. Осенью Борис Спасский выиграл в личном зачете на шахматной олимпиаде, а сборная СССР получила золотые медали

В 1969 году в финале чемпионата мира Борис Спасский опять встретился с Тиграном Петросяном. Спасскому удалось обыграть действующего чемпиона. Весной следующего года Спасский играл в составе советской команды в «Матче века» между сборной СССР и сборной остального мира. Финальную партию с Бентом Ларсеном чемпион мира пропустил по состоянию здоровья, а заменивший его Леонид Штейн проиграл. Осенью Борис Спасский выиграл в личном зачете на шахматной олимпиаде, а сборная СССР получила золотые медали

Фото: РИА Новости

«Мне звание чемпиона мира никогда никакого счастья не приносило. Материально я немножко улучшил свою жизнь, но в общем-то ничего такого не было. Я инстинктивно никогда не стремился стать чемпионом»

«Мне звание чемпиона мира никогда никакого счастья не приносило. Материально я немножко улучшил свою жизнь, но в общем-то ничего такого не было. Я инстинктивно никогда не стремился стать чемпионом»

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

В 1970 году Борис Спасский провел сеанс одновременной игры с 19 главами иностранных миссий в Москве (на фото). Итог: 15 побед шахматиста и четыре ничьих

В 1970 году Борис Спасский провел сеанс одновременной игры с 19 главами иностранных миссий в Москве (на фото). Итог: 15 побед шахматиста и четыре ничьих

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

На первых порах игру Бориса Спасского отличал атакующий стиль. Со временем он приобрел навыки позиционной игры и ярких дебютов. Сейчас эксперты и спортсмены называют его универсальным шахматистом, способным применять различные тактики. Роберт Фишер вспоминал о своем противнике: «Спасский сидит за доской с одинаковым выражением лица, когда он матует или когда ему ставят мат. Он может прозевать фигуру, и вы никогда не будете уверены, это зевок или фантастически глубокая жертва»

На первых порах игру Бориса Спасского отличал атакующий стиль. Со временем он приобрел навыки позиционной игры и ярких дебютов. Сейчас эксперты и спортсмены называют его универсальным шахматистом, способным применять различные тактики. Роберт Фишер вспоминал о своем противнике: «Спасский сидит за доской с одинаковым выражением лица, когда он матует или когда ему ставят мат. Он может прозевать фигуру, и вы никогда не будете уверены, это зевок или фантастически глубокая жертва»

Фото: Л. Бергольцев / РИА Новости

Американец Роберт Фишер был, пожалуй, самым важным соперником Бориса Спасского. До 1972 года спортсмены встречались три раза, и во всех матчах советский шахматист одерживал победу

Американец Роберт Фишер был, пожалуй, самым важным соперником Бориса Спасского. До 1972 года спортсмены встречались три раза, и во всех матчах советский шахматист одерживал победу

Фото: JWG / AP

«Сейчас, по прошествии лет, я жалею, что отказался выигрывать матч у Фишера»&lt;br>В 1972 году состоялся один из самых знаковых и скандальных матчей в истории шахмат. Чемпион мира Борис Спасский встречался с Робертом Фишером (на фото справа). Игра была неровной: соперники по очереди выигрывали и проигрывали, на вторую партию матча американец не явился вовсе, уступив очко. В 21-й партии Спасский допустил ошибку, а на следующий день не пришел на доигрывание, уступив американцу корону. Призовой фонд поединка в Рейкьявике $250 тыс. по тем временам был колоссальным. Советский шахматист выиграл тогда $93 тыс.

«Сейчас, по прошествии лет, я жалею, что отказался выигрывать матч у Фишера»
В 1972 году состоялся один из самых знаковых и скандальных матчей в истории шахмат. Чемпион мира Борис Спасский встречался с Робертом Фишером (на фото справа). Игра была неровной: соперники по очереди выигрывали и проигрывали, на вторую партию матча американец не явился вовсе, уступив очко. В 21-й партии Спасский допустил ошибку, а на следующий день не пришел на доигрывание, уступив американцу корону. Призовой фонд поединка в Рейкьявике $250 тыс. по тем временам был колоссальным. Советский шахматист выиграл тогда $93 тыс.

Фото: AP

Проигрыш советского чемпиона обсуждался тогда не только в прессе, но и высшим партийным руководством. В Спорткомитете СССР причинами поражения называли упущения при подготовке к матчу и недостаток игровой практики Спасского на высшем уровне. «Во время матча я чувствовал, что мне кто-то или что-то сильно мешает. И я ничего не мог сделать против этого»,— заявил гроссмейстер в одном из интервью. В шахматной среде чистоплотность поединка 1972 года до сих пор вызывает разногласия

Проигрыш советского чемпиона обсуждался тогда не только в прессе, но и высшим партийным руководством. В Спорткомитете СССР причинами поражения называли упущения при подготовке к матчу и недостаток игровой практики Спасского на высшем уровне. «Во время матча я чувствовал, что мне кто-то или что-то сильно мешает. И я ничего не мог сделать против этого»,— заявил гроссмейстер в одном из интервью. В шахматной среде чистоплотность поединка 1972 года до сих пор вызывает разногласия

Фото: Фред Гринберг / РИА Новости

После поражения от Фишера Спасский провел в СССР еще несколько успешных сезонов, однако мировое первенство себе вернуть так и не смог

После поражения от Фишера Спасский провел в СССР еще несколько успешных сезонов, однако мировое первенство себе вернуть так и не смог

Фото: В. Барановский / РИА Новости

«Я всегда был независимым человеком. А после поражения от Фишера стало очевидно, что долго в своей стране я не продержусь. Оказавшись за рубежом, я уже сам решал, в каком турнире мне играть. То есть получил свободу»&lt;br>В 1976 году Борис Спасский женился в третий раз. Его супругой стала Марина Щербачева — внучка эмигрировавшего белого генерала Щербачева. Тогда же шахматист переехал во Францию, сохранив за собой право представлять СССР на мировых турнирах. За сборную Франции он стал выступать только в 1984 году

«Я всегда был независимым человеком. А после поражения от Фишера стало очевидно, что долго в своей стране я не продержусь. Оказавшись за рубежом, я уже сам решал, в каком турнире мне играть. То есть получил свободу»
В 1976 году Борис Спасский женился в третий раз. Его супругой стала Марина Щербачева — внучка эмигрировавшего белого генерала Щербачева. Тогда же шахматист переехал во Францию, сохранив за собой право представлять СССР на мировых турнирах. За сборную Франции он стал выступать только в 1984 году

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

В 1992 году Борис Спасский и Роберт Фишер вновь встретились за шахматной доской. Матч, организованный югославским мультимиллионером Ездимиром Василевичем, проходил по условиям американца, выдвинутым еще в 1970-е: до десяти побед одного из соперников. Встреча гроссмейстеров опять вызвала скандал: в то время по решению ООН на Югославию было наложено эмбарго, и участие в коммерческом соревновании противоречило ему. Суд в США выдал ордер на арест Фишера, поэтому после встречи он остался в Югославии. При этом правительство Франции, которое формально поддерживало эмбарго, не высказало претензий к Борису Спасскому

В 1992 году Борис Спасский и Роберт Фишер вновь встретились за шахматной доской. Матч, организованный югославским мультимиллионером Ездимиром Василевичем, проходил по условиям американца, выдвинутым еще в 1970-е: до десяти побед одного из соперников. Встреча гроссмейстеров опять вызвала скандал: в то время по решению ООН на Югославию было наложено эмбарго, и участие в коммерческом соревновании противоречило ему. Суд в США выдал ордер на арест Фишера, поэтому после встречи он остался в Югославии. При этом правительство Франции, которое формально поддерживало эмбарго, не высказало претензий к Борису Спасскому

Фото: Валерий Бодряшкин / ТАСС

В 2012 году Борис Спасский вернулся в Россию. Он активно занимается поддержкой шахматного спорта. В городе Сатка Челябинской области действует школа имени Спасского. Кроме того, гроссмейстер издавал и был главным редактором газеты «Шахматная неделя». Было выпущено несколько автобиографий шахматиста

В 2012 году Борис Спасский вернулся в Россию. Он активно занимается поддержкой шахматного спорта. В городе Сатка Челябинской области действует школа имени Спасского. Кроме того, гроссмейстер издавал и был главным редактором газеты «Шахматная неделя». Было выпущено несколько автобиографий шахматиста

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Несмотря на свободолюбие и смелость высказываний, Борис Спасский считает себя аполитичным человеком. В конце 1960-х он поддерживал Пражскую весну и демократизацию Чехословакии, положительно отзывался об эмигрировавших советских спортсменах. Шахматист не состоял в диссидентских кружках и объединениях, но и партийного билета не имел

Несмотря на свободолюбие и смелость высказываний, Борис Спасский считает себя аполитичным человеком. В конце 1960-х он поддерживал Пражскую весну и демократизацию Чехословакии, положительно отзывался об эмигрировавших советских спортсменах. Шахматист не состоял в диссидентских кружках и объединениях, но и партийного билета не имел

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

«Шахматисты делятся на верующих и безбожников. Называю себя &quot;полувер&quot;. То сильно верю, то снова безбожник»

«Шахматисты делятся на верующих и безбожников. Называю себя "полувер". То сильно верю, то снова безбожник»

Фото: Joerg Carstensen / dpa / ТАСС

В 2015 году вышел фильм американского режиссера Эдварда Цвика «Жертвуя пешкой» (на фото), в котором рассказывается о чемпионском матче Бобби Фишера и Бориса Спасского в 1972 году. К моменту выхода картины Фишера уже не было в живых. Спасский же негативно оценил фильм, указав, что он безнадежно далек от исторической достоверности»

В 2015 году вышел фильм американского режиссера Эдварда Цвика «Жертвуя пешкой» (на фото), в котором рассказывается о чемпионском матче Бобби Фишера и Бориса Спасского в 1972 году. К моменту выхода картины Фишера уже не было в живых. Спасский же негативно оценил фильм, указав, что он безнадежно далек от исторической достоверности»

Фото: Gail Katz Productions

Борис Спасский умер 27 февраля 2025 года в возрасте 88 лет

Борис Спасский умер 27 февраля 2025 года в возрасте 88 лет

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

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«Очень полюбил белого ферзя, потому что он так разгуливал по всему полю сражения, что не увлечься было невозможно. Я даже хотел его украсть»
Борис Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде. С началом Великой Отечественной войны, незадолго до блокады города, вместе со старшим братом он был эвакуирован в Кировскую область. Именно там в пятилетнем возрасте Спасский научился играть в шахматы. Однако серьезным увлечение стало после возвращения в Ленинград. В 1946 году мальчик был принят в шахматный кружок Дворца пионеров, а уже через год смог выполнить норматив I разряда, став самым юным перворазрядником СССР

Фото: Николай Науменков / ТАСС

В 1955 году Борис Спасский впервые участвовал в финале чемпионата СССР. Тогда же он стал первым советским победителем чемпионата мира среди юношей, который проходил в Антверпене. Эти достижения позволили ему отобраться в турнир претендентов на звание чемпиона мира. В 18 лет Спасский стал самым молодым гроссмейстером в истории на тот момент
На фото (слева направо): Саломон Флор, Михаил Ботвинник и Борис Спасский

Фото: Леонид Великжанин / ТАСС

«У меня не было спортивной ярости, и я никогда даже не мечтал стать чемпионом мира по шахматам»
Кроме шахмат Борис Спасский увлекался и другими видами спорта. В частности, он имел второй разряд по легкой атлетике. Прыгая в высоту, он брал планку в 175 см. Увлекался также теннисом

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Первый матч за звание чемпиона мира Борис Спасский сыграл в 1966 году. Его соперником стал соотечественник Тигран Петросян (на фото справа). Во время проходившей в Москве встречи оба гроссмейстера играли неровно, однако в решающих партиях Спасский уступил Петросяну

Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала "Огонёк"

«Шахматный гений никогда не делал человека счастливым. Это правда. Я не наблюдал никого, кто был бы счастлив от своего шахматного гения»

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

В 1969 году в финале чемпионата мира Борис Спасский опять встретился с Тиграном Петросяном. Спасскому удалось обыграть действующего чемпиона. Весной следующего года Спасский играл в составе советской команды в «Матче века» между сборной СССР и сборной остального мира. Финальную партию с Бентом Ларсеном чемпион мира пропустил по состоянию здоровья, а заменивший его Леонид Штейн проиграл. Осенью Борис Спасский выиграл в личном зачете на шахматной олимпиаде, а сборная СССР получила золотые медали

Фото: РИА Новости

«Мне звание чемпиона мира никогда никакого счастья не приносило. Материально я немножко улучшил свою жизнь, но в общем-то ничего такого не было. Я инстинктивно никогда не стремился стать чемпионом»

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

В 1970 году Борис Спасский провел сеанс одновременной игры с 19 главами иностранных миссий в Москве (на фото). Итог: 15 побед шахматиста и четыре ничьих

Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

На первых порах игру Бориса Спасского отличал атакующий стиль. Со временем он приобрел навыки позиционной игры и ярких дебютов. Сейчас эксперты и спортсмены называют его универсальным шахматистом, способным применять различные тактики. Роберт Фишер вспоминал о своем противнике: «Спасский сидит за доской с одинаковым выражением лица, когда он матует или когда ему ставят мат. Он может прозевать фигуру, и вы никогда не будете уверены, это зевок или фантастически глубокая жертва»

Фото: Л. Бергольцев / РИА Новости

Американец Роберт Фишер был, пожалуй, самым важным соперником Бориса Спасского. До 1972 года спортсмены встречались три раза, и во всех матчах советский шахматист одерживал победу

Фото: JWG / AP

«Сейчас, по прошествии лет, я жалею, что отказался выигрывать матч у Фишера»
В 1972 году состоялся один из самых знаковых и скандальных матчей в истории шахмат. Чемпион мира Борис Спасский встречался с Робертом Фишером (на фото справа). Игра была неровной: соперники по очереди выигрывали и проигрывали, на вторую партию матча американец не явился вовсе, уступив очко. В 21-й партии Спасский допустил ошибку, а на следующий день не пришел на доигрывание, уступив американцу корону. Призовой фонд поединка в Рейкьявике $250 тыс. по тем временам был колоссальным. Советский шахматист выиграл тогда $93 тыс.

Фото: AP

Проигрыш советского чемпиона обсуждался тогда не только в прессе, но и высшим партийным руководством. В Спорткомитете СССР причинами поражения называли упущения при подготовке к матчу и недостаток игровой практики Спасского на высшем уровне. «Во время матча я чувствовал, что мне кто-то или что-то сильно мешает. И я ничего не мог сделать против этого»,— заявил гроссмейстер в одном из интервью. В шахматной среде чистоплотность поединка 1972 года до сих пор вызывает разногласия

Фото: Фред Гринберг / РИА Новости

После поражения от Фишера Спасский провел в СССР еще несколько успешных сезонов, однако мировое первенство себе вернуть так и не смог

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«Я всегда был независимым человеком. А после поражения от Фишера стало очевидно, что долго в своей стране я не продержусь. Оказавшись за рубежом, я уже сам решал, в каком турнире мне играть. То есть получил свободу»
В 1976 году Борис Спасский женился в третий раз. Его супругой стала Марина Щербачева — внучка эмигрировавшего белого генерала Щербачева. Тогда же шахматист переехал во Францию, сохранив за собой право представлять СССР на мировых турнирах. За сборную Франции он стал выступать только в 1984 году

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

В 1992 году Борис Спасский и Роберт Фишер вновь встретились за шахматной доской. Матч, организованный югославским мультимиллионером Ездимиром Василевичем, проходил по условиям американца, выдвинутым еще в 1970-е: до десяти побед одного из соперников. Встреча гроссмейстеров опять вызвала скандал: в то время по решению ООН на Югославию было наложено эмбарго, и участие в коммерческом соревновании противоречило ему. Суд в США выдал ордер на арест Фишера, поэтому после встречи он остался в Югославии. При этом правительство Франции, которое формально поддерживало эмбарго, не высказало претензий к Борису Спасскому

Фото: Валерий Бодряшкин / ТАСС

В 2012 году Борис Спасский вернулся в Россию. Он активно занимается поддержкой шахматного спорта. В городе Сатка Челябинской области действует школа имени Спасского. Кроме того, гроссмейстер издавал и был главным редактором газеты «Шахматная неделя». Было выпущено несколько автобиографий шахматиста

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Несмотря на свободолюбие и смелость высказываний, Борис Спасский считает себя аполитичным человеком. В конце 1960-х он поддерживал Пражскую весну и демократизацию Чехословакии, положительно отзывался об эмигрировавших советских спортсменах. Шахматист не состоял в диссидентских кружках и объединениях, но и партийного билета не имел

Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости

«Шахматисты делятся на верующих и безбожников. Называю себя "полувер". То сильно верю, то снова безбожник»

Фото: Joerg Carstensen / dpa / ТАСС

В 2015 году вышел фильм американского режиссера Эдварда Цвика «Жертвуя пешкой» (на фото), в котором рассказывается о чемпионском матче Бобби Фишера и Бориса Спасского в 1972 году. К моменту выхода картины Фишера уже не было в живых. Спасский же негативно оценил фильм, указав, что он безнадежно далек от исторической достоверности»

Фото: Gail Katz Productions

Борис Спасский умер 27 февраля 2025 года в возрасте 88 лет

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

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  • Газета «Коммерсантъ» №40 от 05.03.2025, стр. 5

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