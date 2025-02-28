Десятый как первый

В возрасте 88 лет скончался Борис Спасский, десятый чемпион мира по шахматам. Он мог бы, возможно, претендовать на статус величайшего среди всех чемпионов, если бы не главный матч в истории этой игры — тот, в котором, защищая свое звание, Спасский проиграл в 1972 году американскому гению Роберту Фишеру, кажется, только из-за того, что преданность великой игре поставил выше буковок регламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпион мира по шахматам Борис Спасский (февраль 2017 года)

Фото: Максим Григорьев / ТАСС Чемпион мира по шахматам Борис Спасский (февраль 2017 года)

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

После того как стало известно о смерти Бориса Спасского, который еще в 2010 году перенес инсульт, а в последнее время очень плохо чувствовал себя, социальные сети, естественно, наполнились бесчисленным количеством постов, написанных знаменитыми гроссмейстерами. Оказалось, что его обожал весь шахматный мир. Вспоминали о разном. Кто-то, как 13-й чемпион мира Гарри Каспаров (признан иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов),— о вечном фрондерстве Спасского, который как-то и в самом деле совсем не вписывался в шаблоны своей эпохи: повадки вальяжного аристократа, родной и обожаемый Ленинград называл Петроградом, советскую систему откровенно недолюбливал, а среди близких друзей слыл чуть ли не монархистом, все время ходившим по лезвию бритвы. Кто-то, как выдающаяся шахматистка Юдит Полгар,— о его феноменальном интеллекте.

А американскому гроссмейстеру Левону Ароняну врезалось в память чувство юмора Спасского и давний разговор с ним. «Не пытайся стать чемпионом мира, большинство из нас стали ими случайно»,— сказал тогда ему мэтр.

Впрочем, доля случайности, обстоятельств во взлете самого Спасского была, конечно, не такой уж значительной. Влюбившись в шахматы в голодном и трудном детстве, сразу после окончания Великой Отечественной войны он прогрессировал в них так стремительно, как никто до него. В юности, учась на филфаке Ленинградского университета, уже на равных бился с фронтменами советских, а значит, и мировых шахмат, обыгрывал Василия Смыслова. Гроссмейстерского звания удостоился в 18 лет — на тот момент так рано до него никто не добирался. В нем уже тогда видели невероятный талант, достойный самых больших успехов, и удивлялись некоторому застою, который пережил вундеркинд на рубеже 1950-х и 1960-х годов: срывы, осечки в ключевых партиях.

На самом деле он в каком-то смысле пошел ему на пользу — хотя бы потому, что заставил поменять тренера. Ранний Борис Спасский, которого готовил не знавший за доской страха Александр Толуш, был рисковым комбинатором, но риск в столкновениях с матерыми знатоками теории нередко выходил боком. Спасский зрелый, выбравший наставником мудрого Игоря Бондаревского, избавился от этой своей однобокости, превратившись в уникального шахматиста, «неповторимого», как его назвал в труде «Мои великие предшественники» тот же Каспаров (признан иностранным агентом), шахматиста.

В советских шахматах у каждой из основных фигур, у каждого из чемпионов мира был свой узнаваемый стиль, свой почерк.

Михаил Ботвинник — несравненный знаток дебютов, который, даже имея крохотный перевес, душит соперника, словно удав. Василий Смыслов — шахматный художник-импрессионист, мастер легкой, воздушной, исключительно гармоничной игры. Михаил Таль — гусар, трикстер, блефующий, жертвующий фигуры направо и налево, одурачивая оппонентов. Тигран Петросян — король защиты, не допускающий ошибок. Но у Бориса Спасского не было никакого почерка. Он был универсалом, шахматным хамелеоном, который умел абсолютно все — душить, как Ботвинник, рисовать на доске полотна, как Смыслов, лихо атаковать, как Таль, и терпеливо обороняться, как Петросян. Любопытная деталь: он оказался чуть ли не первым гроссмейстером, у которого не было приоритетного начального хода среди двух основных: и при e4, и при d4 он попадал в зону комфорта.

Трансформировавшийся в «универсального солдата» Борис Спасский взял золото чемпионата страны 1961 года, а в 1966-м, расправившись с Талем, впервые принял участие в матче за титул шахматного короля. В нем он уступил Петросяну, похоже, только из-за отсутствия специфического опыта таких поединков, выливающегося в дефицит уверенности в себе, закрепощенность за доской.

Но в следующем чемпионском цикле Борис Спасский был уже совсем другим. В нем он громил шахматных фронтменов — Ефима Геллера, Бента Ларсена, Виктора Корчного, а увенчал кампанию взятым у Петросяна в Москве убедительным реваншем, выиграв со счетом 12,5:10,5. На сей раз в шоке был Железный Тигран — и от неординарного дебютного репертуара противника (например, защита Тарраша в то время на элитном уровне котировалась невысоко), и от того, что в искусстве защищать непростые позиции Спасский превзошел того, кого в этом аспекте, казалось, невозможно превзойти, и в принципе от невероятного тонуса претендента.

А Борис Спасский три года не давал никаких оснований для хотя бы пустяковых придирок к своему статусу. Он был настоящим королем. Он получал шахматные «Оскары». Он дарил миру партии-шедевры.

Он вел за собой сборную СССР на Всемирной шахматной олимпиаде и в знаменитом матче против сборной «остального мира», составленной из лучших зарубежных шахматистов, в 1970 году в Белграде, однажды расправившись с маэстро Ларсеном за 17 ходов. Он мог бы войти в летопись шахмат не просто как десятый чемпион мира, а как чемпион исключительного, эксклюзивного уровня, если бы не защита титула. Тот матч в Рейкьявике в 1972 году, в котором Спасскому противостоял американский гений Роберт Фишер, уже трижды до этого обыгранный гением советским, притом что сам не одержал над ним ни одной победы, и не скрывавший, что испытывает к нему особенное чувство — безмерное уважение, граничащее с робостью перед божественным даром соперника.

Этому поединку суждено было войти в историю шахмат не отдельной страницей, а отдельной большой главой — как странному эпизоду холодной войны, чересчур красиво, не хуже космической гонки, укладывающемуся в сюжет о не знающей пространств и измерений схватке СССР и США, как просто не имеющей аналогов в смысле остроты спортивной драме. В 2015 году Бориса Спасского пригласили в Берлин на премьеру посвященного матчу фильма «Жертвуя пешкой» — строго говоря, жутко увлекательного, с Ливом Шрайбером, прекрасно изобразившим советского чемпиона, но он, посмотрев его, остался недоволен. Не картиной в целом, не фактическими нестыковками — с этим все было в порядке, а тем, что ему представлялось главным. По его мнению, фильм не смог раскрыть соль поединка, его важнейшую интригу и важнейшую тайну. Да ее даже не попытались раскрыть и объяснить.

Фотогалерея «Шахматный гений никогда не делал человека счастливым» Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Очень полюбил белого ферзя, потому что он так разгуливал по всему полю сражения, что не увлечься было невозможно. Я даже хотел его украсть»

Борис Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде. С началом Великой Отечественной войны, незадолго до блокады города, вместе со старшим братом он был эвакуирован в Кировскую область. Именно там в пятилетнем возрасте Спасский научился играть в шахматы. Однако серьезным увлечение стало после возвращения в Ленинград. В 1946 году мальчик был принят в шахматный кружок Дворца пионеров, а уже через год смог выполнить норматив I разряда, став самым юным перворазрядником СССР Фото: Николай Науменков / ТАСС В 1955 году Борис Спасский впервые участвовал в финале чемпионата СССР. Тогда же он стал первым советским победителем чемпионата мира среди юношей, который проходил в Антверпене. Эти достижения позволили ему отобраться в турнир претендентов на звание чемпиона мира. В 18 лет Спасский стал самым молодым гроссмейстером в истории на тот момент

На фото (слева направо): Саломон Флор, Михаил Ботвинник и Борис Спасский Фото: Леонид Великжанин / ТАСС «У меня не было спортивной ярости, и я никогда даже не мечтал стать чемпионом мира по шахматам»

Кроме шахмат Борис Спасский увлекался и другими видами спорта. В частности, он имел второй разряд по легкой атлетике. Прыгая в высоту, он брал планку в 175 см. Увлекался также теннисом Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости Первый матч за звание чемпиона мира Борис Спасский сыграл в 1966 году. Его соперником стал соотечественник Тигран Петросян (на фото справа). Во время проходившей в Москве встречи оба гроссмейстера играли неровно, однако в решающих партиях Спасский уступил Петросяну Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала "Огонёк" «Шахматный гений никогда не делал человека счастливым. Это правда. Я не наблюдал никого, кто был бы счастлив от своего шахматного гения» Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости В 1969 году в финале чемпионата мира Борис Спасский опять встретился с Тиграном Петросяном. Спасскому удалось обыграть действующего чемпиона. Весной следующего года Спасский играл в составе советской команды в «Матче века» между сборной СССР и сборной остального мира. Финальную партию с Бентом Ларсеном чемпион мира пропустил по состоянию здоровья, а заменивший его Леонид Штейн проиграл. Осенью Борис Спасский выиграл в личном зачете на шахматной олимпиаде, а сборная СССР получила золотые медали Фото: РИА Новости «Мне звание чемпиона мира никогда никакого счастья не приносило. Материально я немножко улучшил свою жизнь, но в общем-то ничего такого не было. Я инстинктивно никогда не стремился стать чемпионом» Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости В 1970 году Борис Спасский провел сеанс одновременной игры с 19 главами иностранных миссий в Москве (на фото). Итог: 15 побед шахматиста и четыре ничьих Фото: Юрий Сомов / РИА Новости На первых порах игру Бориса Спасского отличал атакующий стиль. Со временем он приобрел навыки позиционной игры и ярких дебютов. Сейчас эксперты и спортсмены называют его универсальным шахматистом, способным применять различные тактики. Роберт Фишер вспоминал о своем противнике: «Спасский сидит за доской с одинаковым выражением лица, когда он матует или когда ему ставят мат. Он может прозевать фигуру, и вы никогда не будете уверены, это зевок или фантастически глубокая жертва» Фото: Л. Бергольцев / РИА Новости Американец Роберт Фишер был, пожалуй, самым важным соперником Бориса Спасского. До 1972 года спортсмены встречались три раза, и во всех матчах советский шахматист одерживал победу Фото: JWG / AP «Сейчас, по прошествии лет, я жалею, что отказался выигрывать матч у Фишера»

В 1972 году состоялся один из самых знаковых и скандальных матчей в истории шахмат. Чемпион мира Борис Спасский встречался с Робертом Фишером (на фото справа). Игра была неровной: соперники по очереди выигрывали и проигрывали, на вторую партию матча американец не явился вовсе, уступив очко. В 21-й партии Спасский допустил ошибку, а на следующий день не пришел на доигрывание, уступив американцу корону. Призовой фонд поединка в Рейкьявике $250 тыс. по тем временам был колоссальным. Советский шахматист выиграл тогда $93 тыс. Фото: AP Проигрыш советского чемпиона обсуждался тогда не только в прессе, но и высшим партийным руководством. В Спорткомитете СССР причинами поражения называли упущения при подготовке к матчу и недостаток игровой практики Спасского на высшем уровне. «Во время матча я чувствовал, что мне кто-то или что-то сильно мешает. И я ничего не мог сделать против этого»,— заявил гроссмейстер в одном из интервью. В шахматной среде чистоплотность поединка 1972 года до сих пор вызывает разногласия Фото: Фред Гринберг / РИА Новости После поражения от Фишера Спасский провел в СССР еще несколько успешных сезонов, однако мировое первенство себе вернуть так и не смог Фото: В. Барановский / РИА Новости «Я всегда был независимым человеком. А после поражения от Фишера стало очевидно, что долго в своей стране я не продержусь. Оказавшись за рубежом, я уже сам решал, в каком турнире мне играть. То есть получил свободу»

В 1976 году Борис Спасский женился в третий раз. Его супругой стала Марина Щербачева — внучка эмигрировавшего белого генерала Щербачева. Тогда же шахматист переехал во Францию, сохранив за собой право представлять СССР на мировых турнирах. За сборную Франции он стал выступать только в 1984 году Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости В 1992 году Борис Спасский и Роберт Фишер вновь встретились за шахматной доской. Матч, организованный югославским мультимиллионером Ездимиром Василевичем, проходил по условиям американца, выдвинутым еще в 1970-е: до десяти побед одного из соперников. Встреча гроссмейстеров опять вызвала скандал: в то время по решению ООН на Югославию было наложено эмбарго, и участие в коммерческом соревновании противоречило ему. Суд в США выдал ордер на арест Фишера, поэтому после встречи он остался в Югославии. При этом правительство Франции, которое формально поддерживало эмбарго, не высказало претензий к Борису Спасскому Фото: Валерий Бодряшкин / ТАСС В 2012 году Борис Спасский вернулся в Россию. Он активно занимается поддержкой шахматного спорта. В городе Сатка Челябинской области действует школа имени Спасского. Кроме того, гроссмейстер издавал и был главным редактором газеты «Шахматная неделя». Было выпущено несколько автобиографий шахматиста Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС Несмотря на свободолюбие и смелость высказываний, Борис Спасский считает себя аполитичным человеком. В конце 1960-х он поддерживал Пражскую весну и демократизацию Чехословакии, положительно отзывался об эмигрировавших советских спортсменах. Шахматист не состоял в диссидентских кружках и объединениях, но и партийного билета не имел Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости «Шахматисты делятся на верующих и безбожников. Называю себя "полувер". То сильно верю, то снова безбожник» Фото: Joerg Carstensen / dpa / ТАСС В 2015 году вышел фильм американского режиссера Эдварда Цвика «Жертвуя пешкой» (на фото), в котором рассказывается о чемпионском матче Бобби Фишера и Бориса Спасского в 1972 году. К моменту выхода картины Фишера уже не было в живых. Спасский же негативно оценил фильм, указав, что он безнадежно далек от исторической достоверности» Фото: Gail Katz Productions Борис Спасский умер 27 февраля 2025 года в возрасте 88 лет Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Следующая фотография 1 / 20 «Очень полюбил белого ферзя, потому что он так разгуливал по всему полю сражения, что не увлечься было невозможно. Я даже хотел его украсть»

Борис Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде. С началом Великой Отечественной войны, незадолго до блокады города, вместе со старшим братом он был эвакуирован в Кировскую область. Именно там в пятилетнем возрасте Спасский научился играть в шахматы. Однако серьезным увлечение стало после возвращения в Ленинград. В 1946 году мальчик был принят в шахматный кружок Дворца пионеров, а уже через год смог выполнить норматив I разряда, став самым юным перворазрядником СССР Фото: Николай Науменков / ТАСС В 1955 году Борис Спасский впервые участвовал в финале чемпионата СССР. Тогда же он стал первым советским победителем чемпионата мира среди юношей, который проходил в Антверпене. Эти достижения позволили ему отобраться в турнир претендентов на звание чемпиона мира. В 18 лет Спасский стал самым молодым гроссмейстером в истории на тот момент

На фото (слева направо): Саломон Флор, Михаил Ботвинник и Борис Спасский Фото: Леонид Великжанин / ТАСС «У меня не было спортивной ярости, и я никогда даже не мечтал стать чемпионом мира по шахматам»

Кроме шахмат Борис Спасский увлекался и другими видами спорта. В частности, он имел второй разряд по легкой атлетике. Прыгая в высоту, он брал планку в 175 см. Увлекался также теннисом Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости Первый матч за звание чемпиона мира Борис Спасский сыграл в 1966 году. Его соперником стал соотечественник Тигран Петросян (на фото справа). Во время проходившей в Москве встречи оба гроссмейстера играли неровно, однако в решающих партиях Спасский уступил Петросяну Фото: Анатолий Бочинин / Фотоархив журнала "Огонёк" «Шахматный гений никогда не делал человека счастливым. Это правда. Я не наблюдал никого, кто был бы счастлив от своего шахматного гения» Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости В 1969 году в финале чемпионата мира Борис Спасский опять встретился с Тиграном Петросяном. Спасскому удалось обыграть действующего чемпиона. Весной следующего года Спасский играл в составе советской команды в «Матче века» между сборной СССР и сборной остального мира. Финальную партию с Бентом Ларсеном чемпион мира пропустил по состоянию здоровья, а заменивший его Леонид Штейн проиграл. Осенью Борис Спасский выиграл в личном зачете на шахматной олимпиаде, а сборная СССР получила золотые медали Фото: РИА Новости «Мне звание чемпиона мира никогда никакого счастья не приносило. Материально я немножко улучшил свою жизнь, но в общем-то ничего такого не было. Я инстинктивно никогда не стремился стать чемпионом» Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости В 1970 году Борис Спасский провел сеанс одновременной игры с 19 главами иностранных миссий в Москве (на фото). Итог: 15 побед шахматиста и четыре ничьих Фото: Юрий Сомов / РИА Новости На первых порах игру Бориса Спасского отличал атакующий стиль. Со временем он приобрел навыки позиционной игры и ярких дебютов. Сейчас эксперты и спортсмены называют его универсальным шахматистом, способным применять различные тактики. Роберт Фишер вспоминал о своем противнике: «Спасский сидит за доской с одинаковым выражением лица, когда он матует или когда ему ставят мат. Он может прозевать фигуру, и вы никогда не будете уверены, это зевок или фантастически глубокая жертва» Фото: Л. Бергольцев / РИА Новости Американец Роберт Фишер был, пожалуй, самым важным соперником Бориса Спасского. До 1972 года спортсмены встречались три раза, и во всех матчах советский шахматист одерживал победу Фото: JWG / AP «Сейчас, по прошествии лет, я жалею, что отказался выигрывать матч у Фишера»

В 1972 году состоялся один из самых знаковых и скандальных матчей в истории шахмат. Чемпион мира Борис Спасский встречался с Робертом Фишером (на фото справа). Игра была неровной: соперники по очереди выигрывали и проигрывали, на вторую партию матча американец не явился вовсе, уступив очко. В 21-й партии Спасский допустил ошибку, а на следующий день не пришел на доигрывание, уступив американцу корону. Призовой фонд поединка в Рейкьявике $250 тыс. по тем временам был колоссальным. Советский шахматист выиграл тогда $93 тыс. Фото: AP Проигрыш советского чемпиона обсуждался тогда не только в прессе, но и высшим партийным руководством. В Спорткомитете СССР причинами поражения называли упущения при подготовке к матчу и недостаток игровой практики Спасского на высшем уровне. «Во время матча я чувствовал, что мне кто-то или что-то сильно мешает. И я ничего не мог сделать против этого»,— заявил гроссмейстер в одном из интервью. В шахматной среде чистоплотность поединка 1972 года до сих пор вызывает разногласия Фото: Фред Гринберг / РИА Новости После поражения от Фишера Спасский провел в СССР еще несколько успешных сезонов, однако мировое первенство себе вернуть так и не смог Фото: В. Барановский / РИА Новости «Я всегда был независимым человеком. А после поражения от Фишера стало очевидно, что долго в своей стране я не продержусь. Оказавшись за рубежом, я уже сам решал, в каком турнире мне играть. То есть получил свободу»

В 1976 году Борис Спасский женился в третий раз. Его супругой стала Марина Щербачева — внучка эмигрировавшего белого генерала Щербачева. Тогда же шахматист переехал во Францию, сохранив за собой право представлять СССР на мировых турнирах. За сборную Франции он стал выступать только в 1984 году Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости В 1992 году Борис Спасский и Роберт Фишер вновь встретились за шахматной доской. Матч, организованный югославским мультимиллионером Ездимиром Василевичем, проходил по условиям американца, выдвинутым еще в 1970-е: до десяти побед одного из соперников. Встреча гроссмейстеров опять вызвала скандал: в то время по решению ООН на Югославию было наложено эмбарго, и участие в коммерческом соревновании противоречило ему. Суд в США выдал ордер на арест Фишера, поэтому после встречи он остался в Югославии. При этом правительство Франции, которое формально поддерживало эмбарго, не высказало претензий к Борису Спасскому Фото: Валерий Бодряшкин / ТАСС В 2012 году Борис Спасский вернулся в Россию. Он активно занимается поддержкой шахматного спорта. В городе Сатка Челябинской области действует школа имени Спасского. Кроме того, гроссмейстер издавал и был главным редактором газеты «Шахматная неделя». Было выпущено несколько автобиографий шахматиста Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС Несмотря на свободолюбие и смелость высказываний, Борис Спасский считает себя аполитичным человеком. В конце 1960-х он поддерживал Пражскую весну и демократизацию Чехословакии, положительно отзывался об эмигрировавших советских спортсменах. Шахматист не состоял в диссидентских кружках и объединениях, но и партийного билета не имел Фото: Михаил Мокрушин / РИА Новости «Шахматисты делятся на верующих и безбожников. Называю себя "полувер". То сильно верю, то снова безбожник» Фото: Joerg Carstensen / dpa / ТАСС В 2015 году вышел фильм американского режиссера Эдварда Цвика «Жертвуя пешкой» (на фото), в котором рассказывается о чемпионском матче Бобби Фишера и Бориса Спасского в 1972 году. К моменту выхода картины Фишера уже не было в живых. Спасский же негативно оценил фильм, указав, что он безнадежно далек от исторической достоверности» Фото: Gail Katz Productions Борис Спасский умер 27 февраля 2025 года в возрасте 88 лет Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото Смотреть

Он мог не расшифровывать, и так было понятно, что имеется в виду — демарши Роберта Фишера, который проигнорировал церемонию открытия, а затем, проиграв первую партию, не пришел, нарвавшись на техническое поражение, на вторую, выдвинув организаторам Международной шахматной федерации ряд совершенно дурацких требований — к примеру, насчет переноса игры со сцены перед зрительным залом в закрытую от посторонних взглядов комнатушку, и согласие Бориса Спасского на них, позволившее поединку продолжиться. Он ведь мог легко отказаться, имел полное право. И советские начальники настойчиво убеждали его выдвинуть свой ультиматум, потому что правда была на стороне чемпиона. Он бы сохранил титул.

Но никаких ультиматумов от Бориса Спасского не услышали. Зато услышали аплодисменты в адрес Роберта Фишера после победы американца в шестой партии, равносильные признанию того, что перелом, обеспеченный — в этом не было сомнений ни у кого — в первую очередь психологическим трюком претендента, сбившим чемпиона с ритма, уже состоялся, что шахматный трон вот-вот достанется новому хозяину.

Но посмаковать эту мучительную борьбу, в которой преданность Спасского игре, ее идеалам, ее красоте победила жажду славы и наград, значило бы непоправимо сместить акцент — с пользующегося безумной популярностью героя на того, кто был призван служить ему фоном.

Кинематограф — почти такая же жестокая штука, как и сама жизнь, в которой после исландского матча у Бориса Спасского, хотя он еще раз выиграл чемпионат СССР, уже не было таких взлетов. В ней, судя по всему, все-таки надломленной тем проигрышем, пусть сразу после него Спасский и говорил, что ощутил «облегчение», избавившись от тяжкого чемпионского бремени со всей прилагающейся к нему ответственностью, были хорошие, но не грандиозные выступления за доской, женитьба на внучке белогвардейского генерала с органичной, принимая во внимание его взгляды, эмиграцией во Францию, демонстративный отказ подписывать вслед за другими гроссмейстерами письмо, проклинающее другого, куда наглее, шахматного перебежчика Виктора Корчного, разочарование в новой родине и новых близких и возвращение на склоне лет, в 2012 году, в Россию.

А еще — доказывающая, что преданность игре в Борисе Спасском затмевала все остальные чувства и переживания взаимная симпатия, фактически дружба с таким же изгоем Робертом Фишером. Во многом из-за нее, а не из-за солидных призовых они в 1992 году сыграли в обложенной санкциями Югославии повторный матч, сделавший из Фишера, разыскиваемого властями США, опасного преступника. Если бы одиннадцатый чемпион мира, скончавшийся 17 лет назад, был сейчас жив, он наверняка тоже вспомнил бы что-то трогательное о чемпионе десятом. Ну, скажем, как во время очередного телефонного разговора они обсуждали, какой все же первый ход лучше — e4 или d4. У них, шахматных феноменов, в биографиях которых счастье намертво переплелось с болью, всегда под рукой была общая тема.

Алексей Доспехов