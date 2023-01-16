Нижегородские коммунисты просят официально признать памятником скульптуру Сталина на Бору

Коммунисты из города Бор Нижегородской области просят администрацию муниципального округа официально признать памятником скульптуру Иосифа Сталина. Она установлена по инициативе предпринимателя Алексея Зорова на участке, находящемся в его собственности.

В своем ходатайстве на имя главы муниципального округа Бор Алексея Боровского господин Зоров пишет, что скульптура является копией памятника Иосифу Сталину работы скульптора Николая Томского. Весной 2023 года господин Зоров намерен на том же земельном участке начать строительство музея Сталина и советской эпохи - «Сталин-центра». Он хочет, чтобы около музея стоял официально признанный памятник Сталину. Расходы на содержание музея, участка и памятника Алексей Зоров готов взять на себя.

Как писал «Ъ-Приволжье», скульптура Иосифа Сталина была установлена на Бору в июне 2020 года. Ее открытие было приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В мэрии Бора тогда заявляли, что собственник участка необходимых согласований для установки скульптуры не проходил и разрешений от муниципалитета на ее установку не получал.

Андрей Репин