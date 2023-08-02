Коммунисты предложили установить памятник Сталину в Нижнем Новгороде

Нижегородское отделение КПРФ предложило установить в Нижнем Новгороде памятник Иосифу Сталину. По мнению главы отделения Владислава Егорова, в городе назрела такая необходимость.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

«Да простит нас Николай I, но для величия и процветания Нижнего Новгорода, Сталин и руководимое им советское государство сделали гораздо больше. Давайте оценивать исторических деятелей и воздавать им по их заслугам. Не кто-то из Романовых и Рюриковичей, а Ленинско-Сталинская государственная политика обеспечила высочайший уровень образования и развития науки в городе»,— говорится в сообщении облкома.

Памятник Сталину собираются устанавливать на внебюджетные средства, рассказал «Ъ-Приволжье» Владислав Егоров. «Если выделят участок, деньги мы соберем. Эту работу необходимо проводить в комплексе. Мы уже три года не можем решить вопрос о выделении участка под памятник детям войны. В Нижнем Новгороде нам обещали установить стелу "Город трудовой доблести", но этого так и не произошло. Кроме того, уже пора думать о памятнике или музее в честь героев спецоперации»,— сказал господин Егоров.

В регионе уже есть памятник Сталину: в июне 2020 года он появился на Бору. Там же началось строительство «Сталин-Центра». Также нижегородские коммунисты добились переименования сквера на улице Нартова в честь победы в Сталинградской битве.

Елена Ковалева, Андрей Репин