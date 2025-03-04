Маск посоветовал Зеленскому уехать из Украины в обмен на амнистию

Миллиардер и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского отказаться от власти и покинуть Киев. В обмен на это он предложил обеспечить для украинского президента «амнистию».

«Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следует предложить некую амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии на Украине»,— прокомментировал миллиардер публикацию в Х одного из пользователей.

3 марта президент США Дональд Трамп назвал слова Владимира Зеленского о нескором окончании конфликта на Украине «худшим заявлением», которое украинский президент мог сделать. Отношения Вашингтона и Киева ухудшились после встречи господ Трампа и Зеленского 28 февраля. Она переросла в публичный спор.

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