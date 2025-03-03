Трамп назвал худшим заявлением Зеленского слова о нескором окончании конфликта

Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о нескором окончании конфликта на Украине. По словам главы Белого дома, это «худшее заявление», которое господин Зеленский мог сделать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

«Америка не будет терпеть это долго! Это то, о чем я говорил, этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки»,— написал американский президент в своей соцсети Truth Social.

Господин Трамп подчеркнул, что страны ЕС на саммите в Лондоне 2 марта заявили, что не могут справиться с помощью Украине без США. «Наверное, не самое лучшее заявление, чтобы сделать его в плане демонстрации силы против России. О чем они думают?» — заключил президент США.

Владимир Зеленский заявил в воскресенье, что до соглашения между Россией и Украиной о завершении конфликта «еще очень далеко». Также украинский президент сказал, что рассчитывает на продолжение помощи со стороны США, несмотря на напряженные отношения с Дональдом Трампом. Отношения Вашингтона и Киева ухудшились после встречи господ Трампа и Зеленского 28 февраля. Она переросла в публичный спор.

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