Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине

Представитель Белого дома заявил, что США приостановили поставки военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании украинский стороны в содействии к заключению мирного соглашения.

«Президент ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были привержены этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению»,— сказал Reuters представитель Белого дома на условиях анонимности.

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