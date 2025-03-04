ФАС оштрафовала Промсвязьбанк за нарушение закона о рекламе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Промсвязьбанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты, сообщает пресс-служба ведомства. Предписание об устранении нарушения служба выдала банку 17 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Речь идет о рекламе на динамической конструкции в Москве. В ней было сказано: «ПСБ. Кредитная карта 101 день без %. 0 рублей снятие наличных». Все остальные данные отображались мелким шрифтом в течение короткого времени. Жалобу на рекламу ведомство получило от гражданина. По мнению ФАС, такой формат не позволяет потребителям получать информацию обо всех условиях финансовой услуги, нужную для осознанного выбора.

ФАС неоднократно штрафовала российские банки за нарушение закона о рекламе. В январе ВТБ был оштрафован за ненадлежащую рекламу кредитки. В феврале ФАС трижды оштрафовала Альфа-банк за размещение ненадлежащей рекламы на федеральных каналах и радиостанциях. Претензии службы касались в том числе мелкого шрифта.

За 2024 год ФАС взыскала почти в два раза больше штрафов, чем в 2023 году. Общая сумма всех антимонопольных штрафов по итогам прошлого года составила 9,9 млрд руб., тогда как двумя годами ранее — 5,8 млрд руб.

Подробнее о нарушениях антимонопольного законодательства — в материале «Ъ» «Картель осел в лекарствах».