ФАС за 2024 год взыскала штрафов на общую сумму 9,9 млрд рублей

За 2024 год Федеральная антимонопольная служба (ФАС) взыскала почти в два раза больше штрафов, чем в 2023 году. Общая сумма всех антимонопольных штрафов по итогам прошлого года составила 9,9 млрд руб., тогда как двумя годами ранее — 5,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу ведомства, больше всего взысканий назначили нарушителям Закона о защите конкуренции в сфере промышленности. Им пришлось выплатить в бюджет 4,1 млрд руб. На втором месте оказались нарушители в сфере связи и информационных технологий. Они выплатили 1,3 млрд руб. штрафов. Третье место заняли штрафы за картельные сговоры и закрытые закупки — 1,1 млрд руб.

В прошлом году ФАС предложила существенно повысить санкции за непредставление компаниями обязательных ходатайств о согласовании крупных сделок. Штрафы могут быть увеличены: для граждан с 1,5–2,5 тыс. руб. до 30–50 тыс. руб., для должностных лиц — с 15–20 тыс. руб. до 70–100 тыс. руб., для организаций с 300–500 тыс. руб. до 800 тыс. — 1 млн руб.

Подробнее о нарушениях антимонопольного законодательства — в материале «Ъ» «Картель осел в лекарствах».