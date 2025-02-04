ФАС трижды оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России трижды оштрафовала Альфа-банк за размещение ненадлежащей рекламы. Такая реклама может ввести в заблуждение и позволить банку получить необоснованные преимущества перед конкурентами, уточнили на сайте ведомства. Сумма штрафа не указана, однако по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ банк должен выплатить от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Рекламные ролики выходили на федеральных каналах и радиостанциях. В них клиентам предлагали бесплатное обслуживание, снятие наличных в любых банкоматах Альфа-банка и годовой беспроцентный период по кредитной карте. Поясняющие сноски были написаны нечитаемым шрифтом, и их показывали очень быстро. В рекламе 30-процентного кэшбэка в сервисе «Заправки» отсутствовала информация о максимальной сумме его получения и не сообщалось, что акция распространяется только на первую расходную операцию.

ФАС обратила внимание и на отзывы граждан по поводу некорректного сравнения в телерекламе мобильного приложения банка: «Бывает так, что ждешь обычное банковское приложение, а получаешь лучшее. Альфа-Банк — лучший мобильный банк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно». По их мнению, объективных критериев оценки в рекламе указано не было.

С начала года ФАС оштрафовала уже несколько банков за ненадлежащую рекламу. 13 января ведомство оштрафовало Альфа-банк за совместную с сервисом «Яндекс Еда» рекламу. 28 января ФАС назначила штраф Совкомбанку за рекламу вклада, а 30 января штраф получил ВТБ.