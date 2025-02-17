ФАС признала ненадлежащей рекламу кредитной карты Промсвязьбанка

Промсвязьбанку (ПСБ) грозит штраф за нарушение закона о рекламе. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала ненадлежащей рекламу кредитной карты банка и выдала ему предписание об устранении нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

ФАС сообщила, что получила жалобу от гражданина на рекламу Промсвязьбанка. Речь шла о рекламе на динамической конструкции в Москве. В ней было сказано: «ПСБ. Кредитная карта 101 день без %. 0 рублей снятие наличных». Все остальные данные отображались мелким шрифтом в течение короткого времени. По мнению ФАС, такой формат не позволяет потребителям получать информацию обо всех условиях финансовой услуги, нужную для осознанного выбора.

ФАС неоднократно штрафовала российские банки за нарушение закона о рекламе. В январе ВТБ был оштрафован за ненадлежащую рекламу кредитки. В феврале ФАС трижды оштрафовала Альфа-банк за размещение ненадлежащей рекламы на федеральных каналах и радиостанциях. Претензии службы касались в том числе мелкого шрифта.