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Коммерсантъ FM
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ФАС оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу кредитной карты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала банк ВТБ (MOEX: VTBR) за ненадлежащую рекламу кредитной карты. Сумма штрафа не указана, однако, согласно ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ, банк обязан выплатить от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Ранее ВТБ опубликовал рекламу кредитной карты банка, где говорилось, что это «Лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки». При этом условия получения данного бонуса «были размещены в поясняющей сноске трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались в течение короткого времени».

Дело по факту нарушения банком закона о рекламе ФАС возбудила еще в сентябре 2024 года. Само предписание о ненадлежащей рекламе ВТБ получил спустя два месяца, в ноябре. Проверка была начата после обращения гражданина.

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