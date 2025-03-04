Samsung представила первый в мире QD-OLED-монитор с частотой обновления 500 Гц

Компания Samsung Display на выставке MWC 2025 в Барселоне показала 27-дюймовый QD-OLED-монитор с рекордной частотой обновления 500 Гц. Новинка обещает геймерам сверхбыстрое обновление, высокий уровень отзывчивости и насыщенные цвета в играх.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Business Wire / AP Фото: Business Wire / AP

Новинка сочетает высокую частоту обновления и быстрый отклик на уровне 0,03 мс, что обеспечивает более естественное и плавное восприятие при просмотре динамичных сцен, например в играх или спортивных трансляциях. Существующие LCD-мониторы с частотой 500 Гц обычно ограничены разрешением FHD (1920х1080), тогда как новая панель Samsung Display предлагает более высокое разрешение QHD (2560х1440), обеспечивая более четкое и детализированное изображение. Samsung Display планирует начать массовое производство нового монитора в первой половине 2025 года.

Ранее Samsung представила Galaxy A56, A36 и A26 с поддержкой ИИ и 5G. Также компания анонсировала новые флагманские смартфоны серии S25.

Евгений Федуненко