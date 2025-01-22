Samsung представила новые флагманские смартфоны серии S25

Компания Samsung представила флагманскую серию смартфонов Galaxy S25, в которую вошли стандартная версия, а также модели Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra. Устройства поступят в продажу по цене соответственно $799, $999 и $1299.

В авторизованном фирменном магазине Samsung предзаказ на новые смартфоны можно оформить с 22 января по 2 февраля, для этого достаточно оставить заявку, вносить предоплату не требуется. Стоимость Galaxy S25 с накопителем на 128 ГБ начнется от 99,9 тыс. руб., а Galaxy S25+ — от 129,9 тыс. руб.

Galaxy S25 получил 6,2-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2340x1080, Galaxy S25+ — дисплей в 6,7 дюйма с разрешением 3120x1440, а Galaxy S25 Ultra — 6,9-дюймовый дисплей с разрешением 3120x1440. У всех смартфонов более округлые края, но дизайн останется от серии Galaxy S24. Все смартфоны оснащены новейшим процессором Snapdragon 8 Elite, а также 12 ГБ оперативной памяти в базовой конфигурации. Благодаря новому чипу значительно улучшатся функции ИИ.

В моделях Galaxy S25 и Galaxy S25+ будет основная камера на 50 МП с поддержкой двукратного зума без потерь. Galaxy S25+ будет также оснащен телефотокамерой на 10 МП и широкоугольным модулем на 12 МП. В Galaxy S25 Ultra будет основная камера на 200 МП, а также перископическая камера на 50 МП с пятикратным оптическим зумом и фронтальная камера на 12 МП.

Евгений Федуненко