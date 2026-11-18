ЦБ предложил ввести требования к финансовым показателям компаний на Мосбирже
Банк России (ЦБ) намерен дополнить правила биржевого листинга требованиями к финансовому состоянию компаний, акции которых входят в первый и второй котировальные списки Московской биржи. Об этом сообщила директор департамента корпоративных отношений регулятора Екатерина Абашеева.
По словам госпожи Абашеевой, ЦБ предлагает учитывать три основных показателя: размер собственных средств компании, соотношение долга и EBITDA, а также наличие или отсутствие выручки.
Нововведения коснутся как компаний, которые только выходят на биржу, так и уже торгующихся эмитентов. По замыслу ЦБ, нахождение акций в котировальных списках будет играть для частных инвесторов роль своеобразного знака качества.
«Для частного инвестора листинг — это некая сигнальная панель, на которую он может ориентироваться»,— пояснила госпожа Абашеева (цитата по РБК). Она добавила, что несоответствие новым требованиям не приведет к немедленному переводу акций в список более низкого уровня. Для компаний предусмотрят достаточно продолжительный переходный период.
Обновленный проект правил ЦБ планирует представить для общественного обсуждения в конце ноября — начале декабря, рассказала госпожа Абашеева. Новые требования начнут действовать не ранее октября 2027 года, причем вводить их будут поэтапно: по отдельным положениям предусмотрят отсрочку более чем на два года.
На Мосбирже существует три уровня листинга. Первый и второй относятся к котировальным спискам, третий — к некотировальной части. К компаниям первых двух уровней предъявляются более строгие требования к раскрытию информации, корпоративному управлению и доле акций в свободном обращении (free float).