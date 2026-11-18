На Мосбирже существует три уровня листинга. Первый и второй относятся к котировальным спискам, третий — к некотировальной части. К компаниям первых двух уровней предъявляются более строгие требования к раскрытию информации, корпоративному управлению и доле акций в свободном обращении (free float).