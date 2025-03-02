Samsung представила Galaxy A56, A36 и A26 с поддержкой ИИ и 5G

Корейская компания Samsung представила новые модели смартфонов серии Galaxy A — A56, A36 и A26. Впервые в этой линейке появились поддержка 5G и функции Awesome Intelligence, предоставляющие пользователям инструменты искусственного интеллекта. Стоимость Samsung A26 начинается от €299, А36 — от €379, а А56 — от €479.

Новые модели оснащены тройной камерой с основным объективом на 50 Мп. Galaxy A56 получил ультраширокоугольный объектив на 12 Мп и функцию Best Face, позволяющую выбирать лучшее выражение лица на групповых снимках. Кроме того, в A56 улучшена технология Nightography для съемки в условиях низкой освещенности.

Все устройства оснащены батареей емкостью 5000 мА·ч. Модели A56 и A36 поддерживают быструю зарядку мощностью 45 Вт и оснащены процессорами Exynos 1580 и Snapdragon 6 Gen 3 соответственно. Galaxy A26 впервые получил защиту от пыли и воды.

Ранее Samsung представила новые флагманские смартфоны серии S25. Также компания совместно с Google разрабатывает очки дополненной реальности.

Евгений Федуненко