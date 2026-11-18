«Матвей Сафонов был в черном, как легендарный Лев Яшин»
Владимир Осипов — о победе сборной России над Венесуэлой
Сборная России по футболу одержала очередную победу в товарищеском матче. На этот раз команда Валерия Карпина обыграла Венесуэлу со счетом 2:0. Встреча проходила в Краснодаре.
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Шоу получилось ярким. Тут даже до стартового свистка было на что посмотреть. Кроме музыкальных номеров, символический удар по мячу сделали две легенды российского футбола — Олег Романцев и Валерий Газзаев. К тому же они наконец-то получили звания заслуженных мастеров спорта, которого, несмотря на все заслуги и регалии, у них до сих пор не было.
Воспоминаний о былых победах в день матча с Венесуэлой тоже хватало. Так же как и рассуждений о будущем. Валерия Карпина даже спросили, готов ли он подписать контракт со сборной на восемь лет, как его коллега наставник Венесуэлы Освальдо Вискаррондо. Но российский тренер, как выяснилось, столь далекие планы строить не готов:
«Так далеко не готов загадывать. Мне уже слишком много лет, поэтому лучше думать на год-три вперед — это максимум».
Игроки сборной России вышли на поле в ретро-форме, в такой же, как футболисты команды СССР на Олимпиаде в Мельбурне в 1956-м, которую они выиграли. Даже голкипер Матвей Сафонов был в черном, как легендарный Лев Яшин. Без кепки тоже не обошлось. Правда, перед началом игры Матвей этот ретро-аксессуар снял. При поддержке переполненных трибун игроки российской сборной начали очень активно.
Но, несмотря на обилие опасных моментов, долгое время порадовать болельщиков не получалось. В итоге счет 0:0 зафиксировали в первом тайме. А после перерыва наконец-то прорвало. Главным героем стал Алексей Миранчук из американского клуба «Атланта Юнайтед». Сначала он блеснул индивидуальным мастерством, открыв счет, а затем оказался в нужном месте в нужное время, поставив победную точку.
В концовке российская сборная вполне могла забить еще, но для этого чуть не хватило удачи. Впрочем, и 2:0 можно назвать уверенной победой и хорошей точкой в 2026 году. Валерий Карпин оценил встречу с Венесуэлой очень высоко:
«Я думаю, что этот матч один из лучших не только за 2026 год, но и за последние несколько лет. Возможно, даже самый лучший матч. Худший — в Узбекистане».
Правда, эксперты пока ставить оценки этой сборной не спешат. Для этого нужно дождаться официальных встреч, уверен руководитель селекционной службы клуба «Краснодар» Максим Бузникин:
«Наверное, мы будем качественнее оценивать сборную России через призму отбора, следующих каких-то официальных матчей. Пока сборная в принципе радует публику: много побед, хорошие игры. Сильно глубокий анализ я бы не стал делать».
Следующие матчи сборной России по футболу запланированы на конец марта 2027 года. Возможно, за это время о перспективах нашей команды проводить официальные встречи станет известно чуть больше.