Шоу получилось ярким. Тут даже до стартового свистка было на что посмотреть. Кроме музыкальных номеров, символический удар по мячу сделали две легенды российского футбола — Олег Романцев и Валерий Газзаев. К тому же они наконец-то получили звания заслуженных мастеров спорта, которого, несмотря на все заслуги и регалии, у них до сих пор не было.