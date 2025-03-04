Вэнс назвал невозможным вечное финансирование украинского конфликта

Необходимо добиться мирного урегулирования конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он убежден, что нельзя «вечно» финансировать военные действия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

По словам господина Вэнса, «полезно сделать шаг назад и спросить, в чем вообще заключается план» действий в сложившейся ситуации. «Вы не можете просто вечно финансировать войну (на Украине.— "Ъ"). Американский народ не станет этого терпеть. И кстати, если посмотреть на опросы общественного мнения в Европе, то европейцы тоже не станут вечно это терпеть»,— сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Ранее президент Дональд Трамп говорил, что США потратили на Украину $350 млрд, не получив ничего взамен. Вернуть потраченные средства он намеривался через сделку с Киевом по полезным ископаемым и создание специального фонда. 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для подписания этой сделки. Однако их встреча переросла в публичный спор, а затем досрочно прекратилась из-за разных позиций по урегулированию российско-украинского конфликта, сделку они не подписали. Сегодня, 4 марта, представитель Белого дома заявил, что США приостановили поставки военной помощи Украине до тех пор, пока не убедятся в желании украинский стороны в содействии заключению мирного соглашения.

О конфликте лидеров двух стран — в материале «Ъ» «Нет в Америке всенародного одобрения».