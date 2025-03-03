В Чечне объявлен траур из-за смерти олимпийского чемпиона по борьбе Сайтиева

Власти Чеченской Республики объявили трехдневный траур с 3 по 5 марта в связи со смертью олимпийского чемпиона по вольной борьбе Бувайсара Сайтиева, сообщил журналистам министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев. Бывший спортсмен скончался накануне в московской больнице. Ему было 49 лет. Причина его смерти не указана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бувайсар Сайтиев

Фото: Александр Орешников, Коммерсантъ Бувайсар Сайтиев

Фото: Александр Орешников, Коммерсантъ

«В эти дни на всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации и Чеченской Республики»,— написал господин Дудаев в своем Telegram-канале.

Сегодня, 3 марта, вечером тело Бувайсара Сайтиева доставили из столицы в аэропорт Грозного. Там его встретили Рамзан Кадыров, члены правительства, религиозные деятели, спортсмены и местные жители. Из аэропорта Грозного тело спортсмена отвезут для захоронения в Дагестан.

Бувайсар Сайтиев трижды завоевывал золото на Олимпийских играх 1996, 2004 и 2008 годов, выступая в категории до 74 кг. Он шесть раз выигрывал чемпионат мира, шесть раз — чемпионат Европы. За всю историю этого вида спорта лишь шести борцам удалось выиграть три и более Олимпиады.

Подробнее о карьере Бувайсара Сайтиева — в материале «Ъ» «Классик вольной борьбы».