Классик вольной борьбы

На 50-м году жизни скоропостижно скончался Бувайсар Сайтиев. Трехкратный олимпийский чемпион, он был идеальным борцом-вольником — очень сильным, очень ловким, очень тонким и фантастически бесстрашным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бувайсар Сайтиев после победы на Олимпийских Играх в Пекине в 2008 году

Фото: Saurabh Das / AP Бувайсар Сайтиев после победы на Олимпийских Играх в Пекине в 2008 году

Фото: Saurabh Das / AP

О смерти Бувайсара Сайтиева первым сообщил ТАСС президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили. Сайтиев в ФСБР занимал вице-президентскую должность. А все, кто был знаком с выдающимся борцом, в воскресенье вечером, услышав страшную новость, отвечали: «Не верю». Сайтиев, после завершения на излете позапрошлого десятилетия спортивной карьеры занимавшийся политической и общественной деятельностью, в том числе в Госдуме РФ, еще недавно выглядел энергичным и полным жизни. Представить, что его не стало, они не могли.

Место Бувайсара Сайтиева в истории борьбы определить не так уж сложно — конечно, не просто среди легенд, а легенд самых главных.

Хотя бы по формальному признаку: борцов, выигрывавших как минимум три олимпийских золота в своем жестоком жанре, всего-то полдюжины. Сайтиев — в этом эксклюзивном клубе, рядом с такими титанами, как Александр Медведь и Александр Карелин.

Но дело не только в огромном количестве наград: а он помимо Олимпиад по шесть раз, например, брал золотые медали чемпионатов мира и Европы и вообще не добрался до первого места лишь на паре топ-турниров, в которых участвовал. Его наследие — это и краски, в которые Бувайсар Сайтиев окрашивал борьбу. Чеченец по национальности, но воспитанник знаменитой красноярской школы был в ней слишком особенной фигурой.

Те, кто видел Олимпиаду в Атланте в 1996 году, первую летнюю для сборной России Олимпиаду, должны помнить, какой шок произвело его выступление в категории до 74 кг.

На ковре Сайтиев представал олицетворением идеального вольника — не ждущего чужих ошибок, а лезущего в пекло, всегда выбирая для атаки наиболее точный момент и всегда превращая ее в добытые баллы.

Он поражал своим арсеналом, особенно когда схватка шла в партере — переворачивал соперников из с виду безопасных для тех положений. А сам, в свою очередь, держался неприступной скалой, которую в финале безуспешно пытался сокрушить классный корейский борец Пак Чан Сон. И это при том, что Сайтиеву тогда был 21 год, а так рано до олимпийского золота никто из вольников еще не добирался.

На следующей Олимпиаде, в Сиднее, Бувайсар Сайтиев провалился, не попав в призеры. Но исключительно потому, что перед ней был замучен разными травмами, которые никогда не становились для него поводом заранее сдаться. Скажем, звание чемпиона мира в 2003 году он завоевал, выйдя на решающую схватку в нью-йоркском Madison Square Garden с переломом лицевой кости.

В следующем после того первенства сезоне его ждала очередная Олимпиада.

И в Афинах Бувайсар Сайтиев снова показывал феноменальный микс из технической и тактической гибкости, а также стойкости, разгромив в финале отличного казахстанского борца Геннадия Лалиева.

Казалось, что после этого он может уйти. В России созрело новое поколение замечательных борцов. Но Сайтиев, уже ветеран, отказывался отступать и в сражении с ним выбил путевку на Олимпийские игры 2008 года и там, в Пекине, сломил в «золотой» схватке невероятно упорное сопротивление представлявшего Узбекистан Сослана Тигиева, чтобы покинуть спорт членом эксклюзивного клуба, которого в 2014-м Международная федерация борьбы удостоила своей высшей награды — «Золотого ожерелья». Хотя, возможно, не менее ценным признанием заслуг Бувайсара Сайтиева была популярность в интернете роликов с эпизодами из его схваток, ранних и поздних, с комментариями пользователей: «Боже, как он это делает?!»

Алексей Доспехов