Скончался трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев

В возрасте 49 лет скончался самый титулованный борец вольного стиля современности Бувайсар Сайтиев. О его смерти сообщила Федерация спортивной борьбы России, в которой Бувайсар Сайтиев занимал пост вице-президента.

Жизнь трехкратного олимпийского чемпиона и шестикратного чемпиона мира была тесно связана с Сибирью. Уроженец дагестанского города Хасавюрта Бувайсар Сайтиев учился в спортивном интернате в Новокузнецке, а после окончания средней школы переехал в Красноярск. В этом городе он тренировался у Дмитрия Миндиашвили.

«Своими успехами на международной спортивной арене Бувайсар Хамидович внес большой вклад в формирование положительного имиджа Красноярска. Он проводил большую воспитательную работу с учащимися детских спортивных школ города и края, на собственном примере прививал ребятам чувство гордости за Красноярск, за Россию. За заслуги перед Красноярском Б. Х. Сайтиеву было присвоено звание Почетного гражданина города»,— отметили в красноярском горсовете.

В Красноярске проводится Международный юношеский турнир по вольной борьбе на призы Бувайсара Сайтиева. В 2024 году соревнования прошли в 19-й раз. «Турнир обязательно останется и станет турниром его памяти»,— сообщил в своем Telegram-канале губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Валерий Лавский