В Тамбове возбудили дело после хищения 186 млн руб. при ремонте концертного зала

Управление Следственного комитета России (СКР) по Тамбовской области возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) при реконструкции здания филармонии в областном центре.

По версии следствия, в рамках заключенного госконтракта подрядчику был перечислен аванс на сумму более 186 млн руб., однако предусмотренные проектно-сметной документацией работы не были выполнены, а деньги израсходованы на другие цели.

Сегодня, 3 марта, врио губернатора Евгений Первышов на заседании правительства заявил, что хочет провести полную ревизию реконструкции филармонии, для чего обратился в СКР. Здание концертного зала было построено в центре Тамбова на улице Державинской в начале XX века. В 2012 году в нем обрушились межэтажные перекрытия и оно было закрыто на реконструкцию. С тех пор сменилось несколько подрядчиков, ни один из которых не завершил свой контракт. В последний раз реконструкцию возобновил предыдущий глава региона Максим Егоров. В 2023 году подмосковное ООО «ЦДХ-инжиниринг» выиграло торги на завершение работ за 372,5 млн руб. После ухода господина Егорова в отставку врио губернатора Евгений Первышов признал, что ремонт не закончится и в текущем году.

Сергей Толмачев, Воронеж