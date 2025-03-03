Евгений Первышов обратился в СКР из-за затянутого ремонта тамбовской филармонии

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов подписал обращение в региональное управление СКР по поводу затянувшейся реконструкции филармонии в облцентре. Об этом сообщил сам глава региона на оперативном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Я хочу провести полную ревизию по этому объекту, который 12 лет пытались построить. И точку в этом деле поставлю»,— отметил господин Первышов.

В мае 2023 года подряд на завершение реконструкции объекта получило подмосковное ООО «ЦХД Инжиниринг» за 372,5 млн руб. Работы должны были быть завершены до конца 2023 года, но сроки сдвинулись на лето 2024-го. В ходе реализации проекта компания попала под наблюдение — первую ступень банкротства.

В конце декабря 2024 года Евгений Первышов сообщал, что филармонию в Тамбове не отремонтируют в 2025 году. В середине января ООО «ЦХД Инжиниринг» признали несостоятельным.

О том, как обанкротился последний подрядчик реконструкции филармонии в Тамбове, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов