Филармонию в Тамбове не отремонтируют в 2025 году

В 2025 году власти не смогут завершить реконструкцию тамбовской филармонии. Об этом сообщил врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов в ходе пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Я уже четвертый губернатор, который берется за восстановление филармонии. История длится уже 12 лет. Не готов пока ничего обещать. Я не планирую завязывать свой узелок, буду развязывать. Будем обращаться в правоохранительные органы, разбираться»,— отметил господин Первышов.

Реконструкция филармонии в Тамбове затянулась более чем на десять лет, и обходится властям почти в шесть раз дороже первоначальной стоимости. В 2023 году контракт на завершение работ получил подмосковный подрядчик ООО «ЦХД Инжиниринг» за 372,5 млн руб. Работы должны были быть завершены до конца прошлого года, но сроки сдвинулись на лето текущего года. В ходе реализации проекта компания попала под наблюдение — первую ступень банкротства.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов, Юрий Голубь