Как преследуют интернет-коучей

7 марта 2023 года прокуратура Москвы обвинила блогеров Артема и Валерию Чекалиных в уклонении от уплаты налогов на 311 млн руб. 1 марта 2024 года их дело было прекращено после выплаты ущерба. В октябре того же года уже бывших супругов отправили под домашний арест по делу о выводе за рубеж (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ) более 250 млн руб., полученных от продажи фитнес-марафона «Идеальное тело».

4 ноября 2023 года Таганский райсуд Москвы отправил под арест Аяза Шабутдинова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он называл себя «основателем технологической образовательной компании для предпринимателей». По версии следствия, обвиняемый продавал образовательные курсы стоимостью от 150 тыс. до 350 тыс. руб., которые не приносили обещанных результатов. По делу проходят 113 потерпевших, причиненный им ущерб превышает 57 млн руб.

12 июля 2024 года Хорошевский районный суд Москвы арестовал гражданку Нидерландов и Израиля Наталью Закхайм, которую обвинили в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Другими фигурантами дела были ее муж, сын и бизнес-партнер. По версии следствия, сообщники разработали курсы по инвестициям, продали их, но не выполнили взятые на себя обязательства. Сумма ущерба оценивалась в 2,5 млн руб.

21 августа 2024 года Тверской райсуд Москвы арестовал бизнес-коуча из Краснодара Андрея Сидоропуло по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый продал информацию из открытых источников под видом эксклюзивного обучения. Стоимость курса составляла от 55 тыс. до 390 тыс. руб., потерпевшими стали более 40 человек.