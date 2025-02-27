«Мои ошибки поправимы»

В четверг, 27 февраля завершились прения сторон по делу в отношении основательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов на сумму 906,6 млн руб., отмывании денег, а также в неправомерном обороте средств платежей. Защита отмечала, что случай признавшей вину блогера «нерядовой», и призвала Савеловский райсуд вынести подсудимой «справедливый, но мягкий приговор», дав отсрочку от исполнения наказания до достижения детьми 14-летнего возраста. О том же попросила и фигурантка, для которой прокуратура требует шестилетний срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Блиновская (за решеткой) все сказала

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Елена Блиновская (за решеткой) все сказала

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Заседание уложилось в полтора часа. В ходе него начавший выступление 13 февраля адвокат подсудимой Булат Солтаханов сконцентрировался на обвинении подсудимой в легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) на сумму 716 млн 761 тыс. руб., а также в неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Он настаивал, что обе статьи вменены в вину фигурантке излишне и их действия охватываются основным обвинением — в «уклонении физлица от уплаты налогов» (ч. 2 ст. 198 УК РФ), срок давности по которому истек. Защитник отметил, что обязательным условием «легализации» (отмывания) является «криминальный» характер происхождения денег. Кроме того, согласно судебной практике, «незаконный оборот средств платежей» связан именно с хищениями, указал адвокат.

В то же время, по его словам, Елена Блиновская заработала деньги законно. С них было выплачено более 600 млн руб. налогов, пусть и по упрощенной схеме налогообложения. В этой связи Елена Блиновская, а также ее муж и деловой партнер Алексей Блиновский «закономерно считали, что денежные средства были их собственностью, которыми они могли распоряжаться по своему усмотрению».

Адвокат подчеркнул, что его подзащитная не занималась распределением доходов и к трате денег не имела отношения. Этим занимались ее муж и сотрудники. «Приехав в суд с СВО, Алексей Блиновский пояснил, что это он был идейным вдохновителем выстраивания архитектуры бизнеса. Она не преследовала цель уклонения от уплаты налогов, а предусматривала разделение продуктов на разные юрлица и их продажу. Все компании вели реальную, разрешенную законом деятельность, связанную с производством одежды, продуктов питания и сельским хозяйством»,— заявил защитник.

При назначении наказания господин Солтаханов просил суд учесть смягчающие вину госпожи Блиновской обстоятельства: наличие малолетних и несовершеннолетних детей, положительные данные о личности подсудимой, явку с повинной, а также «принимаемые родителями и мужем меры для возмещения причиненного вреда (они реализовали имущество на сумму примерно 300 млн руб., чтобы погасить налоговые недоимки.— “Ъ”)».

«Преступления, которые вменяются в вину Блиновской, трудно назвать умышленными, кроме того, они относятся к ненасильственным преступлениям,— сообщил адвокат.— Наша подзащитная не заслуживает сурового, жестокого наказания, тем более что она находится под стражей уже свыше года».

Защитник призвал суд дать подсудимой возможность «исправиться без реального отбытия наказания», отметив, что ее случай «нерядовой». «Мы все понимаем, насколько тяжело приходится детям, родителям и супругу, вся ее семья претерпела проблемы и лишения, которые было бы гуманно прекратить вынесением справедливого, но мягкого приговора»,— резюмировал Солтаханов.

Он призвал суд не назначать подсудимой запрошенный прокурором штраф в размере 1,5 млн руб., не применять запрет в течение пяти лет заниматься коммерческой деятельностью, не конфисковывать ее имущество, а заявленный прокурором иск (изначально его сумма составляла почти 919 млн руб., но потом была снижена до 587,6 млн руб.) вообще оставить без рассмотрения.

Другая защитница подсудимой, Наталия Сальникова, отметила, что прокуратура предложила назначить госпоже Блиновской «двойное наказание»: удовлетворить гражданский иск за счет имущества и конфисковать имущество на ту же сумму. По словам защитницы, выбор данного имущества «представляет отдельный вопрос». «Его оценка не проведена, не указано, почему это имущество, а не другое. Поэтому тут не только нельзя говорить о социальной справедливости, но это и прямо противоречит закону!» — воскликнула госпожа Сальникова.

«Признавая вину и раскаиваясь, я бы захотела сказать одно: инкриминируемые мне статьи предусматривают и иные виды наказания, не только наказание в виде лишения свободы»,— обратилась к суду уже сама Елена Блиновская. Фигурантка отметила, что назначенное ей наказание повлияет на ее детей: 15-летнего Всеволода, 13-летних близнецов Платона и Мирона и дочь Аврору, которой в этом году исполнится пять лет. «Моя главная обязанность — быть с детьми и заниматься их воспитанием»,— сказала Елена Блиновская, поддержав ранее высказанную защитой просьбу предоставить ей отсрочку исполнения наказания до достижения троим из четверых детей 14-летнего возраста.

Однако в репликах две женщины-гособвинители просили отсрочку исполнения приговора к госпоже Блиновской не применять. По их мнению, наличие детей не помешало фигурантке совершать преступления.

«У детей есть отец, который находится не в изоляции, бабушки и дедушки, которые могут заниматься их воспитанием»,— сказала одна из прокуроров. А ее коллега попеняла госпоже Блиновской на то, что она не соизволила лично явиться в налоговую инспекцию и «дать пояснения», а вместо этого «предпочла нанять штат юристов». Она напомнила, что госпожу Блиновскую задержали на границе 27 апреля 2024 года при попытке покинуть Россию и изначально отправили под домашний арест. Однако во время него фигурантка «продолжала вести праздный образ жизни и нарушила избранную ей меру пресечения», в связи с чем 22 января 2024 года ее заключили в СИЗО. «Ее поведение не говорит о том, что она в полном мере признает вину и раскаивается в содеянном»,— заявила гособвинитель.

«Мои ошибки совершенно точно поправимы,— сказала на это Елена Блиновская.— Я думаю, что моя семья и я достаточно пострадали». Подсудимая просила оставить себя на свободе, чтобы все «исправить».

Согласно фабуле обвинения, госпожа Блиновская при посредничестве мужа (его дело приостановлено после ухода на СВО) уклонилась от уплаты налогов в 2019–2021 годах в размере 906,6 млн руб., использовав схемы дробления бизнеса и упрощенного налогообложения. Из этой суммы супруги через ряд фирм легализовали 716 млн руб. Кроме того, считает следствие, Елена Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, получив в свое распоряжение электронные ключи от системы «Клиент-Банк» двух компаний, через которые без ведома их директоров осуществляла платежи для отмывания средств. В ходе процесса, который длился с августа 2024 года, подсудимая вначале признала вину частично, только в уклонении от уплаты налогов, но потом согласилась с обвинением полностью. От последнего слова госпожа Блиновская отказалась. Суд огласит ей приговор 3 марта.

Мария Локотецкая