Откаты за полеты

На восемь лет в колонию строгого режима отправил Дорогомиловский райсуд Москвы бывшего начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка. Он признан виновным в том, что в составе организованного преступного сообщества (ОПС) вымогал у летчиков взятки за допуск к полетам. Незаконный доход чиновника превысил 15 млн руб. Дела остальных участников ОПС также рассматриваются судами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Павлюк

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Максим Павлюк

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Судебный процесс над Максимом Павлюком начался в сентябре 2024 года. Поскольку подсудимый, обвинявшийся в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, в получении взяток и мошенничестве (ч. 3 ст. 210, ч. 5 и 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, процесс над ним проходил в особом порядке. Тем не менее, чтобы разобраться во всех обстоятельствах, судье Галине Таланиной понадобилось провести десять заседаний. В итоге она назначила подсудимому наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. Кстати, именно на таком сроке настаивал в ходе прений и гособвинитель.

Защищающий Максима Павлюка адвокат Алексей Михальчик заявил “Ъ”, что с учетом активного сотрудничества его клиента со следствием и признания вины приговор мог бы быть и не столь суровым. «Решение, обжаловать или нет, мой подзащитный пока не принял»,— добавил господин Михальчик.

Расследование в отношении бывшего начальника отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максима Павлюка Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР начало в октябре 2022 года. Основанием стали материалы оперативной разработки фигуранта сотрудниками ФСБ, начатой после обращения двух пилотов авиакомпании NordStar.

Пилоты сообщили, что господин Павлюк через посредников организовал поборы с летчиков, и им, в частности, пришлось отдать 1,5 млн руб. за новые летные свидетельства.

Впоследствии информация о том, что чиновник Росавиации Павлюк на регулярной основе собирает откаты с летного состава, создав для этого ОПС, подтвердилась. В него, как следует из материалов дела, входили специалист отдела высшей квалификационной комиссии, выдачи свидетельств, сертификации авиационных учебных центров и авиамедицины Росавиации Жанна Григоренко, ее муж Герман Григоренко, представлявшийся сотрудником ФСБ, курирующим Росавиацию, бывший пилот Андрей Черников и продавец-консультант АО «Ральф Рингер» Наталья Митина.

Началось же все с того, что Максим Павлюк договорился со своим знакомым Андреем Черниковым, который ранее работал в NordStar, о том, что тот возьмет на себя роль посредника между ним и летчиками. Господин Черников, в разговорах с пилотами выведав, кто из них по той или иной причине опасается отзыва летного удостоверения или отстранения от полетов, передавал эту информацию господину Григоренко. После этого в электронной базе пилотских свидетельств напротив той или иной фамилии по указанию господина Павлюка появлялась галочка, означавшая возможный отзыв лицензии. За то, чтобы ее убрать и скрыть «факты нарушений в профессиональной, летной и периодической подготовке», фигуранты и требовали вознаграждение.

К обзвону бывших коллег с предложением внести «недостоверные и заведомо ложные данные о летной подготовке пилотов и их образовании», а также скрыть различные нарушения или заменить старое летное свидетельство на новое, дающее право управлять воздушным судном более высокого класса, Андрей Черников, говорится в деле, привлекал и других лиц. Среди таковых, например, оказалась его знакомая, жительница Петербурга Наталья Митина. В общении с пилотами она представлялась то чиновником Росавиации, то следователем. Начиная с банальных предупреждений о том, что в любой момент можно попасть под запрет на полеты, Андрей Черников и Наталья Митина выводили пилотов на разговор о том, что за вознаграждение можно избежать этой участи.

Для конспирации и чтобы не вызывать подозрений у банковских служащих, господин Черников просил переводить деньги ему на карту небольшими траншами — по 100 тыс. руб. и 150 тыс. руб.

Как только у него на счету набиралась нужная сумма, он также частями пересылал ее Максиму Павлюку или же обналичивал и привозил чиновнику из Санкт-Петербурга, куда он перебрался из Красноярска, в Москву.

Максим Павлюк был задержан в октябре 2022 года. На тот момент он работал уже заместителем начальника отдела управления комплексного развития территорий ГБУ «Автомобильные дороги». Одновременно с ним задержали Германа Григоренко, Наталью Митину и Андрея Черникова, которых этапировали из Санкт-Петербурга в Москву, а чуть позже и Жанну Григоренко, также обвиненную в участии в преступном сообществе и получении взяток. По данным “Ъ”, в ходе допросов все фигуранты, за исключением последней, признали свою вину и заключили досудебные соглашения.

Как установили следствие и суд, в период с марта 2021 по сентябрь 2022 года участники ОПС во главе с Максимом Павлюком успели получить от пилотов более 15,5 млн руб.

Отметим, что первой свой срок — семь лет колонии в Красноярске — получила Наталья Митина. В особом порядке должны были судить и Андрея Черникова, но тот, по данным “Ъ”, расторг досудебное соглашение, отказавшись признать вину в участии в ОПС. В итоге сейчас процесс над ним проходит в обычном режиме.

С августа прошлого года Дорогомиловский суд Москвы рассматривает дело в отношении Германа Григоренко, а в феврале 2025 года на скамье подсудимых, но уже в Савеловском суде столицы оказалась его супруга.

Олег Рубникович