Летные свидетельства обходились недешево

Дорогомиловский суд Москвы отправил под стражу до 6 декабря заместителя начальника отдела управления комплексного развития территорий ГБУ «Автомобильные дороги» Максима Павлюка. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным СКР, работая ранее начальником отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации, господин Павлюк получил 1,5 млн руб. за продление действия пилотских свидетельств летчикам одной из авиакомпаний. Вместе с ним была арестована выступавшая, по версии следствия, в качестве посредника продавец-консультант АО «Ральф Рингер» Наталья Митина. Другой предполагаемый посредник, пилот авиакомпании «Аэропром» Андрей Черников, заключивший со следствием сделку, оказался под домашним арестом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР возбудило 7 октября этого года. Поводом для этого послужили заявления, ранее поступившие в ФСБ от двух пилотов авиакомпании NordStar. Они сообщили, что начальник отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максим Павлюк организовал поборы с летчиков. Для этого, как утверждали заявители, он привлек посредников как из числа пилотов, так и обычных граждан, не посвященных в особенности работы квалификационной комиссии. Заявление, с которым летчики NordStar обратились в ФСБ, было написано ими в начале июня этого года. Тогда чекисты взяли в оперативную разработку господина Павлюка, которая и привела к возбуждению дела.

Первым эпизодом в уголовном деле стало получение господином Павлюком 1,5 млн руб. в августе—сентябре этого года. По версии следствия, деньги отдали пилоты NordStar, пожелавшие получить новые летные свидетельства взамен старых. Тогда господин Павлюк договорился со своим знакомым Андреем Черниковым из красноярской авиакомпании «Аэропром» (ранее работал в NordStar), который взял на себя роль посредника между чиновником и летчиками. Он, говорится в деле, начинал обзванивать пилотов, сообщая им о том, что в их летных документах есть изъяны, которые за определенное вознаграждение можно исправить в новых документах, и называл сумму вознаграждения. Таким же образом можно было поменять летное свидетельство и стать, например, пилотом более престижного воздушного судна. Для конспирации Черников говорил желающим воспользоваться его услугами, чтобы те переводили ему деньги с карты на карту. А чтобы не вызывать подозрения у банковских служащих, пилоты переводили господину Черникову деньги частями — по 100 тыс. руб. и 150 тыс. руб., пока не набиралась нужная сумма. Затем эти деньги, по версии следствия, господин Черников либо отправлял Максиму Павлюку также переводом, либо обналичивал их и привозил чиновнику из Санкт-Петербурга, куда он перебрался из Красноярска, в Москву.

Господин Черников, по данным следствия, привлекал к посредничеству и других. Так, познакомившись с продавцом-консультантом обувного магазина АО «Ральф Рингер», жительницей Петербурга Натальей Митиной, он уговорил ее помочь ему обзванивать пилотов и предупреждать тех, что они в любой момент могут попасть под запрет на полеты. Женщина согласилась.

Как только сумма взятки составила 1,5 млн руб., чекисты, которые контролировали переводы денег, нагрянули к господину Павлюку с обыском и постановлением о задержании. Наталью Митину и Андрея Черникова оперативники задержали в Санкт-Петербурге и доставили в Москву. Двоим последним предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). В ходе допросов Черников полностью признал свою вину и дал следствию исчерпывающие сведения о поборах. Госпожа Митина призналась только в том, что обзванивала пилотов, но денег за это не получала. И только Максим Павлюк своей вины не признал. Следствие не исключает, что в деле появятся и другие эпизоды.

Юрий Сенаторов