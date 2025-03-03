Уголовное дело главы Воронежского госуниверситета могут передать в другой регион

Защита ректора Воронежского государственного университета Дмитрия Ендовицкого, находящегося под стражей по делу о даче взятки и распространении порнографии, подала ходатайство об изменении подсудности для рассмотрения уголовного дела. Об этом «Ъ» сообщили в суде. По мнению адвокатов ректора, его дело следует рассматривать в другом регионе. В связи с этим в Ленинском райсуде Воронежа, куда поступили материалы, слушание было отложено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Ендовицкий

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Дмитрий Ендовицкий

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Дмитрия Ендовицкого задержали в июне прошлого года по обвинению в даче взятки. По версии Следственного комитета, в 2022 году он через своего подчиненного, завкафедрой Юрия Трещевского, передал сотруднице Воронежского государственного технического университета (ВГТУ) Наталье Сироткиной 600 тыс. руб. за утверждение диссертации его жены Елены и присвоение ей ученой степени доктора наук. После задержания и заключения под стражу ректору добавили эпизод о распространении в интернете порноматериалов (ч. 3 ст. 242 УК РФ). Вину он не признает.

Дело о взятках в ВГТУ в отношении Натальи Сироткиной и сотрудницы одной из кафедр вуза Элины Лубянской рассматривается в Ленинском райсуде Воронежа. Наталье Сироткиной вменяется в вину 22 эпизода получения взяток. Также в Воронеже в суд поступило дело руководителя УФНС по Ростовской области Андрея Мосиенко и главы МИ ФНС России №25 по Ростовской области Тиграна Додохяна, обвиняемых в покупке научных степеней в ВГТУ.

Сергей Толмачев, Воронеж