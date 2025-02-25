Завершено дело ростовских налоговиков о даче взяток сотруднице воронежского вуза

Управление Следственного комитета России по Воронежской области завершило расследование уголовного дела о даче взяток и посредничестве (ч.4 ст. 291 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 291.1, до 12 лет лишения свободы) в отношении сотрудников налоговой службы одного из субъектов РФ. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о руководителе УФНС по Ростовской области Андрее Мосиенко и главе МИ ФНС России №25 по Ростовской области Тигране Додохяне. Вместе с ними перед судом предстанет завкафедрой «Налоги и налогообложение» Ростовского государственного экономического университета Анжелика Мусаелян.

По версии следствия, в декабре 2021 года сотрудники налоговой службы, желая защитить диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук, передали взятки в 250 и 350 тыс. руб. председателю диссертационного совета Воронежского государственного технического университета Наталье Сироткиной при посредничестве заведующей кафедрой высшего образовательного учреждения Ростова-на-Дону.

Фигуранты дела признали вину. В целях обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий по постановлению суда следователь наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 32,3 млн руб. Имущество на сумму более 23 млн руб. было изъято в ходе обыска, проведенного сотрудниками Следственного комитета во взаимодействии с УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

В Ленинском райсуде Воронежа недавно началось рассмотрение уголовного дела Натальи Сироткиной. Ей вменяется 23 эпизода получения взяток (ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Вину она не признает. Также там рассматривается дело ректора Воронежского госуниверситета Дмитрия Ендовицкого, обвиняемого в даче взятки госпоже Сироткиной.

Сергей Толмачев