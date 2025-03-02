Глава ЕК призвала вооружить Европу и превратить Украину в «стального дикобраза»

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен саммита в Лондоне заявила о необходимости срочно вооружить Европу. Она также призвала предоставить Украине всеобъемлющие гарантии безопасности, а не только военные, и превратить страну в «стального дикобраза».

«После длительного периода недофинансирования сейчас крайне важно увеличить инвестиции в оборону на длительный период времени. Государствам-членам необходимо больше фискального пространства для резкого увеличения расходов на оборону»,— сказала Урсула фон дер Ляйен после саммита по Украине (цитата по Reuters).

По словам председателя ЕК, европейские страны должны вложиться в оборону и «обеспечить рывок» в военной промышленности. Она пообещала изменить бюджетные нормы и финансовые правила ЕС, чтобы предоставить больше возможностей для инвестиций в производство оружия.

Кроме того, как заявила Урсула фон дер Ляйен, страны ЕС должны «превратить Украину в стального дикобраза, которого не сможет переварить никакой противник». По ее словам, Украина должна получать от Европы, оружие, экономическую и финансовую помощь, поддержку в сфере энергетики.

Подробнее о саммите в Лондоне — в материале «Ъ» «Соединяющее Королевство».