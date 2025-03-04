Рост, рождаемость и ответ США

В Китае стартует важнейшее политическое событие — «две сессии», как называют ежегодные заседания высшего совещательного органа страны Народного политического консультативного совета (НПКСК) и китайского парламента Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Они задают курс КНР на ближайший год, во многом влияя и на глобальную ситуацию. На фоне торговой напряженности в отношениях с Европой и особенно с США Китаю предстоит продемонстрировать уверенность в способности поддержать устойчивый рост (как ожидается, рост ВВП будет снова запланирован на уровне 5%). Кроме того, в первые дни сессий КНР, возможно, объявит о контрмерах в ответ на новые пошлины США, вступающих в силу уже 4 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проходящие в пекинском Доме народных собраний сессии Народного политического консультативного совета и Всекитайского собрания народных представителей — главное политическое событие года в стране, обставленное со всей торжественностью

Фото: Vincent Thian / AP Проходящие в пекинском Доме народных собраний сессии Народного политического консультативного совета и Всекитайского собрания народных представителей — главное политическое событие года в стране, обставленное со всей торжественностью

Фото: Vincent Thian / AP

Период с 4 по 11 марта, когда в Пекине соберутся более 3 тыс. депутатов ВСНП со всего Китая и порядка 2 тыс. членов НПКСК из числа бизнесменов, представителей науки, искусства и общественных деятелей, традиционно станет временем подведения итогов и формулирования задач на будущий год. И здесь тон, как и всегда, задаст запланированный на 5 марта отчетный доклад премьера Госсовета КНР Ли Цяна, в котором он обозначит главные достижения минувшего года и основные ориентиры по экономическому росту на будущий год.

Впрочем, главный итог 2024 года уже известен: по данным Государственного статистического управления КНР, в 2024 году экономика Китая в полном соответствии с планом выросла на 5%. Успех оказался отчасти неожиданным — его удалось достичь за счет более сильного, чем ожидалось, внешнего спроса и расширения на этом фоне промышленного производства и экспорта. В нынешнем году такого подарка китайской экономике ждать не приходится: помимо вялого внутреннего спроса и затяжного спада в секторе недвижимости заметно усугубилось внешнее давление, прежде всего со стороны США.

Еще до прихода в Белый дом Дональд Трамп грозился существенно поднять тарифы на весь китайский экспорт, мотивируя это огромным дефицитом в двусторонней торговле (в 2024 году он составил $295,4 млрд, по данным Бюро экономического анализа США, а по данным китайской таможенной статистики — и вовсе $361 млрд). Кроме того, угроза пошлин считалась надежным инструментом давления на Пекин в вопросе прекращения поставок в Америку через Мексику наркотика фентанила, предположительно производимого на территории КНР. В начале февраля указом Дональда Трампа пошлины на весь импорт из КНР выросли на 10%. На прошлой же неделе хозяин Белого дома объявил, что с 4 марта в отношении Китая будет задействован еще один десятипроцентный пакет пошлин, в результате чего совокупное повышение составит уже 20%.

Китай, как сообщила 3 марта правительственная газета Global Times со ссылкой на анонимный источник, готовит контрмеры против новых пошлин США. О них могут объявить как раз в дни «двух сессий». «Контрмеры, скорее всего, будут включать как тарифы, так и ряд нетарифных мер, и в список, скорее всего, попадут американские сельскохозяйственные и продовольственные товары»,— пояснило издание.

Это станет весьма существенным ударом по США. В последние годы импорт этих категорий товаров в Китай снижался — во многом из-за введения в 2018 году Пекином 25-процентных пошлин на ввоз американских соевых бобов, говядины, свинины, пшеницы и кукурузы в ответ на действия Дональда Трампа против китайских товаров в его первый президентский срок. Но, несмотря на это, КНР осталась крупнейшим рынком для сельскохозяйственной продукции США. В 2024 году Пекин импортировал американских сельскохозяйственных товаров почти на $30 млрд.

Впрочем, куда более сложной и важной задачей для Китая станет обеспечить повышение внутреннего спроса — только при этом условии вторая экономика мира сможет сохранить устойчивый рост в текущем году. По мнению большинства аналитиков, цель роста ВВП КНР на 2025 год останется по-прежнему на уровне 5% — это станет своеобразной демонстрацией уверенности властей в том, что они смогут поддерживать устойчивый рост, несмотря на возросшую внешнюю неопределенность. Как, в частности, отметили в международной аналитической компании ING Global Markets Research, большинство китайских провинций уже установили свои цели роста в диапазоне от 5% до 6%, что в сумме должно быть достаточным для обозначения общенационального показателя в 5%.

По итогам «двух сессий» прошлого года в разделе «Задачи правительства на 2024 год» расширение внутреннего спроса было обозначено как третья по значимости цель после продвижения «новых качественных производственных факторов» и стимулирования науки и инноваций. В этом году, не исключают аналитики, эта задача выйдет в разряд первостепенных.

Как полагают эксперты швейцарского банка UBS, стимулировать внутренний спрос китайские власти будут как за счет расширения программы торговли потребительскими товарами, так и при помощи социальных программ — например, за счет увеличения пенсионных выплат и субсидий на социальное страхование.

Одной из самых обсуждаемых в преддверии «двух сессий» тем стали вовсе не проблемы экономики или напряженность на внешних рубежах, а предложение одного из членов НПКСК Чэнь Сунси снизить в стране возраст вступления в брак до 18 лет в качестве одной из мер по повышению рождаемости. Сейчас узаконить отношения мужчины в Китае могут с 22 лет, а женщины — с 20.

Последние годы в Китае бьют тревогу из-за стремительного старения населения и крайне низкой рождаемости, что чревато большими экономическими проблемами в недалеком будущем. В 2022 году численность населения Китая сократилась впервые за шесть десятилетий и с тех пор продолжила снижаться. Отмена большинства ограничений на деторождение (после трех с лишним десятилетий политики «одна семья — один ребенок» в КНР в 2021 году семейным парам разрешили заводить трех детей) не сработала. Китайцы в общей массе не стали ни больше рожать, ни чаще жениться. В 2024 году число зарегистрированных браков в Китае, напротив, упало до рекордного минимума за 45 лет, снизившись до 6,1 млн.

Поэтому предложение Чэня (профессора эконометрики в Пекинском университете) уравнять возраст вступления в брак в Китае с международными стандартами даже вкупе с идеей увеличить денежные субсидии и медицинскую поддержку для семей с детьми многие восприняли с явным скепсисом. Тем более что в последние годы китайцы предпочитали создавать семью ближе к 30 годам, а заводить детей не рвались прежде всего по причине дороговизны их воспитания.

Наталия Портякова